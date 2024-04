Analistul financiar Iancu Guda a fost invitatul jurnalistului Adrian Artene, acolo unde s-au dezbătut cele mai relevante subiecte despre bani și investiții. Iancu Guda a oferit românilor sfaturi prețioase: pe ce să cheltuiești banii, dar, mai important cum să îi investești pentru a îți produce și mai multe venituri. Specialistul în domeniu financiar a făcut o paralelă cu o activitate pe care mulți o facem zilnic și obiceiul de a investi constant care ne va asigura viitorul.

Considerat unul dintre cei mai relevanți și ușor de înțeles analist financiar, Iancu Guda a oferit câteva sfaturi importante despre cum poți să investești eficient pentru a ajunge, în timp, chiar independent financiar. Specialistul face o asemănare între sala de forță sau de înot și obiceiul de a investi constant. Cu alte cuvinte, cu cât te obișnuiești să pui bani deoparte și să-i investești, cu atât vei produce mai mult în timp. Unde să-i investești este întrebarea care ne vine prima dată în gând. La întrebare ne răspunde Iancu Guda în podcastul moderat de jurnalistul Adrian Artene.

Iancu Guda dezvăluie secretul pentru a deveni independent financiar

„O să fac o asemănare între partea financiară și cea de fitness. De ani de zile mă duc la înot la un bazin. Am un obicei pe care mi l-am asumat pe termen lung. Nu reușesc în fiecare săptămână din fiecare an, dar de 15 ani mă duc de trei ori pe săptămână la înot. Văd acest lucru de mult timp. În inauarie sunt șase coloane. Trebuie să mă duc spre dimineața ca să găsesc un culoar liber. În februarie, mai găsesc oamenii pe fiecare culoar. În martie, deja încep să fie culoare libere. În aprilie, deja suntem în aprilie, și azi de dimineață mi-am ales eu ce culoar am vrut pentru că din cele șase, patru erau goale. Din păcate, aceste schimbări nu au persistență în timp. Nu sunt niște maratoane”, spune Iancu Guda în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Cheia succesului în investiții, spune Iancu Guda, este perseverența. „Eu dacă îmi ies din ritm după ani de zile de înot, nu mai pot să fac acele bazine, doi kilometri la fel de ușor cum făceam înainte. Nu poți face asta, sau dacă reușești ai o febră mare musculară, dureri și nu îți vor face bine. Trebuie să ajustăm în permanență dinamica. Trebuie să schimbi stilul de viață pas cu pas”

Iancu Guda ne dezvăluie și care sunt companiile listate la Bursa de Valori București în care este cel mai sigur să investim. În plus, analistul financiar spulberă ideea că doar din imobiliare poți face bani. Dimpotrivă, dacă știi în ce să investești banii, vei avea un randament mai mare decât dacă a-i investi în imobiliare.

„Oamenii nu s-au obișnuit să facă investiții, s-au obișnuit să bage banii în depozite sau imobiliare și deodată se duc brusc cu mulți bani în piața de capital. Cumpără acțiuni la una, două, trei companii mari. Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, OMV, Banca Transilvania, sunt niște companii reprezentative din indicele BET de la BVB( n.r. Bursa de Valori București).

A fost mare nebunie cu Hidroelectrica anul trecut. La lansare a adus un randament de 20%, dar apoi a urmat o perioadă de scădere cu peste 10%. Dacă nimeresc bine, se cred mari investitori, dacă nimeresc într-un moment de scădere, pierd și nu mai vor să audă de Bursă vreodată. Nu așa se fac lucrurile!

Oamenii trebuie să înceapă pas cu pas. Să facă investiții recurente, eu recomand săptămânal. În familia noastră investim în data de 1, 8, 15 și 22. Piața este volatilă pe termen scurt. Eu dacă cumpăr foarte des, periodic, nimeresc și momentele când piața este jos și atunci voi cumpăra ieftin. Profitul se face la cumpărare, nu la vânzare” , mai susține Iancu Guda.

Iancu Guda: „În investiții nu este vorba de ghinion sau șansă, este vorba de strategia potrivită!”

„Oamenii pun bani într-un coș în depozite, sau saltea și imobiliare. În România a investi înseamnă a cumpăra un imobil pe care îl dau în chirie. Ne scoatem un randament de 4-5% pe an. La Bursa de Valori București anul trecut randamentul a fost 40%. Dacă economisești un sfert, 25% din banii pe care îi faci și acei bani îi investești la un randament de 10% pe an, în 15 ani acumulezi un portofoliu care din randament îți acoperă cheltuielile și ești independent financiar. Trebuie să facem pas cu pas, investim 1% pe trimestru” , a spus specialistul Iancu Guda.

