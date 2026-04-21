Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”

După trei ani de iubire, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în mare secret la Primăria din Voluntari, pregătindu-se intens pentru ziua în care au spus cel mai important „da”, cel care îi va lega pentru totdeauna. Deși momentul a fost unul emoționant și discret, atenția publicului s-a îndreptat rapid asupra apariției artistei, care a fost aspru comentată de fani.

Victor Cornea a optat pentru un look clasic și rafinat, purtând un costum negru elegant, completat de o cămașă albă impecabilă. În schimb, Andreea Bălan a ales o ținută îndrăzneață, care i-a pus în valoare silueta: un corset alb, cu umerii goi, ce îi evidenția bustul, alături de o fustă scurtă și mulată. Stilul său nu este o surpriză pentru cei care o urmăresc, artista fiind cunoscută pentru alegerile vestimentare sexy și pentru modul în care reușește mereu să atragă toate privirile.

Fanii au „taxat-o” pentru ținuta aleasă

În ziua cununiei civile, Andreea Bălan a strălucit și a mizat pe un look care să îi evidențieze formele, fidel stilului care a consacrat-o. Totuși, nu toți cei din mediul online au privit cu ochi buni alegerea vestimentară.

O parte dintre urmăritori au criticat ținuta, considerând-o nepotrivită pentru un astfel de eveniment. Comentariile nu au întârziat să apară, unele dintre ele fiind destul de dure, mai ales într-un moment atât de important precum cununia civilă.

„Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență! Nu este normal aşa ceva… Aceasta apariție clar are un dezechilibru undeva inconştient…”, „Casa de piatra!”, „Puțină decență nu strică în special la un aşa eveniment…”, se arată o parte dintre comentarii.

