Cum arată vila de aproape un milion de euro a Andreei Bălan. Are 5 băi, un living cât un apartament și o cameră specială pentru animale

Andreea Bălan locuiește într-o vilă impunătoare din zona Pipera și nu s-a uitat deloc la bani atunci când a venit vorba de amenajarea locuinței. Vila a fost inițial concepută ca un duplex, însă cântăreața a decis că are nevoie de mai mult spațiu așa că a unit cele două case. Artista locuiește aici cu mama și fetițele sale. Cum arată casa Andreei Bălan?

Andreea Bălan locuiește într-o casă de 340 de metri pătrați, situată în zona Pipera, din București. Locuința vedetei are foarte multe camere, printre care un living imens, 5 băi, 2 camere de joacă și un studio, dar și o cameră destinată animăluțelor casei.

Andreea Bălan, vilă impresionantă

Vila Andreei Bălan este construită pe un teren de 500 de metri pătrați și a fost inițial concepută ca un duplex. Însă, cântăreața a decis că are nevoie de mai mult spațiu, așa că a unit cele două case și se bucură acum de o locuință uriașă. Pe lângă vila impunătoare, artista are și o curte exterioară pe măsură, care găzduiește 3 locuri de parcare și o zonă generoasă de relaxare.

„Ținând cont că e zona foarte bună, casa e foarte mare. În Pipera. Cred că în jur de 850.000 de euro. Este o casă mare, cu multe camere, 3 locuri de parcare. A fost construită ca duplex, inițial, dar acum este o casă mare”, declara Andreea Bălan.

La parterul vilei tronează un living imens, cam cât un apartament, care are 120 de metri pătrați. În zona de living, blondina are amenajat un spațiu de relaxare, cu două fotolii de făcut masaj, dar și un spațiu amenajat special unde își face fotografii și filmează clipurile pe care le postează în mediul online.

Tot în zona de parter, în continuarea living-ului se află și bucătăria, acolo unde mama cântăreței își petrece majoritatea timpului, iubind să gătească. De asemenea, tot aici se află și „spălătoria familiei”, o cameră ce găzduiește două mașini de spălat și un uscător.

„Living-ul are 120 mp, iar aici este colțul de făcut poze și reels-uri. Bucătăria e și ea foarte mare. Mama gătește cel mai bine și are grijă de noi trei. Aici este spălătoria. Spălăm cu 2 mașini de spălat, cu uscător, călcător, tot ce trebuie pentru că avem 2 copii. Când suntem cu copii sunt multe lucruri de spălat”, a mai spus Andreea Bălan.

De asemenea, artista mai are tot la parter și un studio de înregistrări. Însă, surprizele din casa Andreei Bălan nu se opresc aici. La etajul unu al vilei, pe lângă dormitoarele tuturor membrilor casei, există și două camere transformate în spațiu de joacă, dar și o cameră destinată animăluțelor casei.

