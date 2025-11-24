Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia

Tragedie fără margini la Opera Română. Soprana Ramona Eremia, în vârstă de 61 de ani, s-a stins din viață. Aceasta s-a născut pe 17 noiembrie 1964 la Târgu Mureș și a absolvit secției de Canto clasic din cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a studiat sub îndrumarea prof. univ. dr. Alexandru Fărcaș.

Talentul ei a fost remarcat încă din timpul facultății, unde profesorii o descriau ca pe un artist cu o sensibilitate rară și o tehnică solidă. După încheierea studiilor, a fost angajată ca solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, unde și-a început parcursul artistic cu aceeași dăruire care avea să îi definească întreaga carieră.

A murit soprana Ramona Eremia

Ramona Eremia a cântat pe scene importante din țară și din străinătate. De-a lungul carierei sale, a fost distinsă cu numeroase premii la concursuri naționale și internaționale. Anunțul trist a fost făcut de conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

”Ramona Eremia și-a dedicat întreaga viață artei lirice și formării generațiilor tinere. După încheierea studiilor, a fost angajată ca solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, unde și-a început parcursul artistic cu aceeași dăruire care avea să îi definească întreaga carieră.

Timp de peste trei decenii, a îmbinat cariera solistică desfășurată pe scenele lirice și de concert din țară și din străinătate cu activitatea universitară, în calitate de prof. univ. dr. habil. la Academia de muzică clujeană. De-a lungul carierei sale, a fost distinsă cu numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, printre care: Marele Premiu al Concursului Internațional de canto „H. Darclée” (Brăila), Premiul I la Concursul Internațional „B. Christoff” (Sofia, Bulgaria), Premiul II la Concursul Internațional „V. Vercelli” (Italia) și Premiul II la Concursul „M. Canals” (Barcelona, Spania). A fost decorată cu Medalia „Merit Cultural”, clasa a II-a, la categoria „Artele Spectacolului” – o recunoaștere oficială a valorii și contribuției sale artistice.

Pe scenă, Ramona Eremia a dat viață unui repertoriu liric bogat și divers, interpretând roluri importante pe scenele Operelor Naționale din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, București, la Teatrul Liric din Craiova, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, precum și pe prestigioase scene internaționale precum Teatro Verdi Firenze, Teatro Manzoni Roma sau Teatro Municipal de São Paulo. De asemenea, a colaborat cu numeroase filarmonici de renume, dovedind o versatilitate și o profunzime interpretativă remarcabile. Apreciată pentru talentul, profesionalismul și integritatea sa, a fost adesea invitată să facă parte din jurii ale unor concursuri de canto de mare prestigiu.

Pierderea Ramonei Eremia lasă un gol imens în comunitatea artistică și academică clujeană. Rămâne însă vie amintirea unei voci valoroase, a unui dascăl dedicat și a unui om drag.

Colectivul Operei Naționale Române Cluj-Napoca transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate! Odihnă veșnică în Lumină”, arată conducerea Operei clujene.

