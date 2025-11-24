Acasă » Știri » Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia

Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia

De: Mirela Loșniță 24/11/2025 | 22:10
Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia
Soprana Ramona Eremia a murit. Sursă foto: Social Media

Tragedie fără margini la Opera Română. Soprana Ramona Eremia, în vârstă de 61 de ani, s-a stins din viață. Aceasta s-a născut pe 17 noiembrie 1964 la Târgu Mureș și a absolvit secției de Canto clasic din cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a studiat sub îndrumarea prof. univ. dr. Alexandru Fărcaș.

Talentul ei a fost remarcat încă din timpul facultății, unde profesorii o descriau ca pe un artist cu o sensibilitate rară și o tehnică solidă. După încheierea studiilor, a fost angajată ca solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, unde și-a început parcursul artistic cu aceeași dăruire care avea să îi definească întreaga carieră.

A murit soprana Ramona Eremia

Ramona Eremia a cântat pe scene importante din țară și din străinătate. De-a lungul carierei sale, a fost distinsă cu numeroase premii la concursuri naționale și internaționale.  Anunțul trist a fost făcut de conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

”Ramona Eremia și-a dedicat întreaga viață artei lirice și formării generațiilor tinere. După încheierea studiilor, a fost angajată ca solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, unde și-a început parcursul artistic cu aceeași dăruire care avea să îi definească întreaga carieră.
Timp de peste trei decenii, a îmbinat cariera solistică desfășurată pe scenele lirice și de concert din țară și din străinătate cu activitatea universitară, în calitate de prof. univ. dr. habil. la Academia de muzică clujeană. De-a lungul carierei sale, a fost distinsă cu numeroase premii la concursuri naționale și internaționale, printre care: Marele Premiu al Concursului Internațional de canto „H. Darclée” (Brăila), Premiul I la Concursul Internațional „B. Christoff” (Sofia, Bulgaria), Premiul II la Concursul Internațional „V. Vercelli” (Italia) și Premiul II la Concursul „M. Canals” (Barcelona, Spania). A fost decorată cu Medalia „Merit Cultural”, clasa a II-a, la categoria „Artele Spectacolului” – o recunoaștere oficială a valorii și contribuției sale artistice.
Pe scenă, Ramona Eremia a dat viață unui repertoriu liric bogat și divers, interpretând roluri importante pe scenele Operelor Naționale din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, București, la Teatrul Liric din Craiova, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, precum și pe prestigioase scene internaționale precum Teatro Verdi Firenze, Teatro Manzoni Roma sau Teatro Municipal de São Paulo. De asemenea, a colaborat cu numeroase filarmonici de renume, dovedind o versatilitate și o profunzime interpretativă remarcabile. Apreciată pentru talentul, profesionalismul și integritatea sa, a fost adesea invitată să facă parte din jurii ale unor concursuri de canto de mare prestigiu.
Pierderea Ramonei Eremia lasă un gol imens în comunitatea artistică și academică clujeană. Rămâne însă vie amintirea unei voci valoroase, a unui dascăl dedicat și a unui om drag.
Colectivul Operei Naționale Române Cluj-Napoca transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate! Odihnă veșnică în Lumină”, arată conducerea Operei clujene.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
FOTO: Social Media

În grija cui a rămas fiica Ronei Hartner, după moartea artistei. Ce s-a întâmplat cu tatăl ei

Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană”

Tags:
Iți recomandăm
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut!”
Știri
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta…
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, ...
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut!”
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Serialul de pe Netflix care i-a cucerit pe români! Acțiunea plină de suspans te ține cu ochii lipiți ...
Serialul de pe Netflix care i-a cucerit pe români! Acțiunea plină de suspans te ține cu ochii lipiți de ecran
Andreea Popescu, nevoită să-și schimbe garderoba după ce a slăbit 14 kilograme: ”Mi se părea ...
Andreea Popescu, nevoită să-și schimbe garderoba după ce a slăbit 14 kilograme: ”Mi se părea imposibil!”
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri ...
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”
Vezi toate știrile
×