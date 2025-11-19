Acasă » Știri » În grija cui a rămas fiica Ronei Hartner, după moartea artistei. Ce s-a întâmplat cu tatăl ei

În grija cui a rămas fiica Ronei Hartner, după moartea artistei. Ce s-a întâmplat cu tatăl ei

De: Irina Maria Daniela 19/11/2025 | 20:59
În grija cui a rămas fiica Ronei Hartner, după moartea artistei. Ce s-a întâmplat cu tatăl ei
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a rămas în grija mătușii sale, sora Ronei/ sursă foto: social media

Rona Hartner a murit pe data de 23 noiembrie 2023, în Toulon, Franța. Artista a fost răpusă de o boală nemiloasă, iar în urma ei a lăsat o fiică și o familie îndurerată. Actrița avea 50 de ani și fusese diagnosticată cu cancer la plămâni și creier. Acum, la aproape 2 ani de la decesul ei, s-a aflat ce s-a întâmplat cu Rita, fiica ei, și unde se află acum.

La aproape doi ani de la moartea artistei, mai sunt apropiați și fani care se întreabă ce s-a întâmplat cu fiica Ronei Hartner. La momentul tragediei, Rita era adolescentă și a trecut peste durere cu ajutorul mătușii sale. Tatăl ei biologic se afla în Canada, unde își duce traiul de zi cu zi.

În grija cui a rămas fiica Ronei Hartner

După ce a aflat de vestea morții Ronei Hartner, fostul ei soț și-a făcut apariția în peisaj. Acesta s-a arătat îndurerat de vestea morții fostei sale soții, precum și de bunăstarea fiicei sale, pentru care a început să prezinte interes parental. Gurile rele speculau că a apărut în acel moment tragic pentru a se interesa de o posibilă moștenire a fetei.

Cum Rita nu a primit de la mama ei ceea ce tatăl bănuia, bărbatul s-ar fi întors în Canada. Se pare că Rinda, sora regretatei Rona Hartner, este cea care o crește pe Rita, după spusele unui apropiat.

„Eu am înțeles, cel puțin atunci, după tragicul eveniment, că s-a ocupat mătușa ei, sora Ronei. Dintr-odată (n.r. apăruse tatăl biologic al Ritei), nu mai vorbise de 12 ani și s-a înființat „Vreau să mă ocup de copil”. Cred că a venit să vadă dacă va fi ceva de moștenit, cred că despre asta era vorba, că s-a lămurit că, de fapt, nu era nimic de ciugulit din așa avere a Ronei. A plecat înapoi în Canada, n-a avut nicio treabă (…) Știu că, la un moment dat, era în Canada (n.r. sora Ronei Hartner), însă acum nu mai știu, dar e clar că sora ei nu se mai întoarce aici”, a declarat Dan Silviu Boerescu.

Rona Hartner și sora ei. Sursa foto colaj Cancan.ro
Rona Hartner și sora ei. Sursa foto colaj Cancan.ro

Cu ce durere a murit Rona Hartner

Marea noastră artistă a avut o viață interesantă, dar zbuciumată. Conform surorii sale, Rona Hartner a murit cu o mâhnire: aceasta suferea profund din cauza faptului că cei doi foști soți ai ei nu au iubit-o.

„Rona nu avea regrete în viață. Singura chestie care a dărâmat-o, să zic așa, a fost faptul că cei doi foști soți ai ei nu au iubit-o, de fapt, au fost răi cu ea. Nu a înțeles de ce au vrut până la urmă să fie cu ea dacă nu au iubit-o.

Sora mea voia să aibă familie, să aibă un soț, să se ocupe de casă, iar ei nu au avut planuri exacte. Au luat-o de soție numai ca să-și facă ei nume, nu știu exact. Dacă a avut vreun regret, a fost acela că nu a putut să aibă o familie, cu un soț, să aibă și alți copii”, a povestit Rinda Hartner.

