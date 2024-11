De ce fiica Ronei Hartner nu a mers la mormântul mamei ei timp de un an: „Încă nu îi vine să creadă”

S-a împlinit un an de când Rona Hartner nu mai este printre noi. Cunoscuta artistă s-a stins din viață, în 2023, după o lungă luptă cu boala. Aceasta a dus o bătălie cruntă cu cancerul, iar trupul ei a cedat în cele din urmă. Familia și apropiații sunt încă devastați de durere. Sora cântăreței s-a ocupat de parastasul ei, unde și fiica Ronei a fost prezentă. De ce nu a mers Sumalya în ultimul an, la mormântul mamei ei?

Rona Hartner s-a stins din viață, anul trecut, după ce a pierdut lupta cu boala cumplită. Regretata artistă suferea de cancer, iar din păcate trupul ei a cedat când nimeni nu se aștepta. Familia, apropiații și toți cei care au cunoscut-o nu și-au revenit din șocul pierderii ei.

Cum se simte fiica Ronei Hartner, la un an de la moartea mamei ei

Fiica actriței suferă enorm pentru că nu o mai are alături pe mama ei. Rita Sumalya a revenit în țară odată cu parastasul Ronei, după un an cumplit în care a suferit după moartea femeii care i-a dat viață. Tânăra nu a putut să meargă la mormântul Ronei în ultimul an, căci încă nu și-a revenit. Din fericire, aceasta a găsit puterea să-și urmeze visul în Franța, acolo unde locuiește.

“Sumalya a venit și ea, e normal. Nu a mai fost de la înmormântare. E mai bine acum, primul an e mai complicat și greu. Fetei încă nu îi vine să creadă că mama ei nu mai e dar este ok copilul. Am fost toată familia la cimitir, au venit verii noștri, unchiul, fratele mamei, mama e aici, era normal. Sumalya locuiește tot în Franța, e pasionată de make-up, s-a înscris la o școală privată de make-up și merge acolo. Nu prea are treabă cu muzica, ei îi place arta exprimată prin desen, prin make-up, e foarte bună, asta o ajută”, a dezvăluit sora Ronei Hartner, pentru Click!

Sora Ronei Hartner s-a ocupat de parastasul regretatei artiste, unde a fost prezentă toată familia ei.