Doliu în politică! Cătălin Stănescu a murit într-un accident rutier

Este doliu în politica din România! Cătălin Stănescu, fost consilier în Parlamentul României, a murit la doar 37 de ani după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Tragedie fără margini în politică! Cătălin Stănescu a murit într-un accident rutier. Fostul consilier din Parlamentul României avea doar 37 de ani. Absolvent al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cătălin Stănescu a fost prim-vicepreședinte al Organizației de Tineret a Partidei Romilor, după a ajuns vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa, apoi consilier la Parlamentul României.

Doliu în politica din România. Cătălin Stănescu avea 37 de ani

Membrii Organizației de tineret – Partida Romilor „Pro-Europa” au transmis un mesaj de adio pentru cel considerat ”sufletul și inima tinerilor romi căldărari și nu numai”.

”Cătălin Stănescu, Stani, Biru, Cătă… sufletul și inima tinerilor romi căldărari și nu numai. De la căruță la Guvern, de la membru al comunității la lider, de la simplu om la persoana cea mai importantă dintr-o încăpere. Tânăr, voios, energic, amuzant, sufletul petrecerii, cel mai bun organizator, regizor, cameraman, tu le aveai pe toate. Putem să ne amintim de tine doar ca fiind cel mai bun sfătuitor, prieten și coleg. Ai fost lângă noi în cele mai grele momente și mereu ai ridicat moralul echipei. Mereu un exemplu al tinerilor. Exemplu de dezvoltare, de gândire, de lucru în echipă. Prea tânăr, prea fericit, prea plin de viață. Cuvintele nu sunt de ajuns pentru durerea pe care ai lăsat-o în urma ta. Nu te vom uita niciodată! Al nostru frate mai mare! Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei și celor care l-au iubit!”, se arată în mesajul tranmis de membrii organizației.

Judecătoarea Silvia Mărmureanu a murit. Femeia abia se pensionase

Gemenele Kessler au murit. Au optat pentru sinuciderea asistată, la vârsta de 89 de ani