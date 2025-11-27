Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică

De: Mirela Loșniță 27/11/2025 | 17:19
Tragedie fără margini în lumea muzicală. Mayerly Díaz s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, în urma unor complicații apărute după o intervenție estetică. Cum s-a întâmplat – vedeți în rândurile de mai jos!

Lumea muzicii din Columbia este în stare de șoc după decesul tragic al cântăreței Mayerly Díaz, care a murit la vârsta de 32 de ani, în urma unei proceduri estetice. Tânăra s-a stins din viață la spital, unde fusese transferată de urgență după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid după intervenția estetică efectuată într-o clinică din Bogotá.

Conform primelor informații, artista a suferit un stop cardiac provocat de complicații medicale grave apărute după intervenția estetică. Publicația El Tiempo informează că autoritățile vor lansa „o investigație imediată și riguroasă” pentru a determina circumstanțele exacte ale tragediei.

Detalii despre procedura cosmetică la care a fost supusă nu au fost făcute publice. Mayerly Díaz era originară din La Sierra și  era supranumită „Vocea din Quipile”. Tânăra avea doi copii, în vârstă de 11 și 13 ani.

Managerul și prietenul său apropiat a transmis un mesaj cutremurător după vestea tragică: „O vom păstra în amintire pentru modestia ei și pentru bucuria pe care o aducea prin fiecare cântec”. Prietenii, colegii de breaslă sunt răpuși de durere și au transmis sute de mesaje, exprimându-și șocul și regretul profund.

