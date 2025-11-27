Ce au descoperit autoritățile pe obiectele din camera de hotel unde a murit o familie, în Istanbul. Ancheta ia amploare în Turcia!

O familie aflată în concediu la Istanbul a murit la doar o zi după ce s-a cazat într-un hotel din oraș, într-un caz care a declanșat o anchetă amplă a procurorilor turci. Potrivit informațiilor din investigație, cei patru turiști, doi adulți și cei doi copii ai lor, ar fi fost expuși la o substanță toxică utilizată în procesul de dezinfecție, substanță ale cărei urme au fost identificate ulterior în camera unde fusese cazată familia.

Circumstanțele morții lor ridică numeroase semne de întrebare cu privire la modul în care a fost efectuată procedura de curățare și dacă hotelul a respectat regulile de siguranță impuse în asemenea situații. Primele semne că ceva era în neregulă au apărut la scurt timp după ce familia s-a instalat în cameră.

Ce obiecte s-au descoperit în camera de hotel din Istanbul

Membrii familiei au început să acuze simptome severe: amețeli, stări de greață, senzația de lipsă de aer și dureri intense de cap. În loc să solicite verificarea camerei sau intervenția unui specialist, personalul de la recepție le-ar fi sugerat turiștilor să se odihnească. Nicio persoană din cadrul hotelului nu ar fi urcat la etajul unde se afla familia, iar situația a rămas neinvestigată până în momentul tragediei.

Câteva ore mai târziu, mama și cei doi copii au ajuns la spital de două ori, iar tatăl a fost internat la ATI. Din păcate, toți patru au decedat în timp ce erau internați. Moartea lor, neașteptată și produsă într-un interval de timp atât de scurt, a determinat autoritățile turce să deschidă un dosar penal și să demareze proceduri complexe pentru a stabili modul exact în care s-au petrecut evenimentele. Examinările preliminare au indicat faptul că în camera respectivă fusese folosit gaz de fosfină, un agent toxic de dezinsecție cunoscut pentru efectele sale devastatoare atunci când este inhalat în spații neventilate.

Ancheta a scos la iveală faptul că urme ale substanței au fost depistate nu doar pe suprafețele camerei, ci și pe obiecte personale, textile și alte elemente cu care membrii familiei au intrat în contact, cum ar fi prosoape sau așternuturi. Utilizarea fosfinei necesită aerisire prelungită, iar încăperea trebuie declarată inaccesibilă pentru o perioadă considerabilă de timp. În acest caz, autoritățile suspectează că procedura de ventilare fie nu a fost realizată deloc, fie a fost executată superficial, ceea ce ar fi dus la acumularea de vapori toxici.

În urma tragediei, hotelul a fost evacuat parțial, iar alte camere au fost testate pentru a se determina dacă substanța toxică a mai fost utilizată și în alte zone ale clădirii.

