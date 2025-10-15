De ce își topește Bianca Drăgușanu acidul din buze. Vedeta a recunoscut ce s-a întâmplat

Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai discutate figuri din showbiz-ul românesc, nu doar pentru aparițiile sale în public, ci și pentru abordarea deschisă asupra intervențiilor estetice. În ultimele luni, vedeta a trecut din nou pragul cabinetului medicului estetician, concentrându-se pe remodelarea buzelor, o zonă care a fost mereu în centrul atenției.

Recent, Bianca a apelat la o procedură de tip Lip Lift, o intervenție cosmetică menită să redefinească forma buzelor. Procedura presupune ridicarea ușoară a buzei superioare și expunerea mai intensă a zonei roșii a buzelor, oferind un aspect mai plin și întinerit. Rezultatul urmărit este unul natural, dar vizibil, care să se potrivească cu trăsăturile feței și cu așteptările vedetei privind armonia facială.

De ce își topește Bianca Drăgușanu acidul din buze

De-a lungul anilor, Bianca a experimentat mai multe tipuri de tratamente estetice și a fost deschisă în privința intervențiilor la care a apelat. Însă accentul în ultima perioadă a fost pe buze, iar vedeta a recunoscut indirect că procesul de ajustare a fost unul de durată. În esență, intervențiile nu se limitează doar la injectarea de substanțe, ci implică și corecții care să aducă forma buzelor cât mai aproape de idealul personal.

„Și, acum, poate o să vă întrebați de ce tot îmi topesc eu buzele. Pentru că e a sută oară când le topesc și, după ce le topesc și mă văd cu ele mici, îmi pun filtre ca să pară mari. Eu îmi topesc buzele pentru că nu-mi mai place forma lor. O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta. Acum mă apropii cumva de forma care îmi place și o să vă arăt când sunt gata cu procesul ăsta rezultatul final. Oricum, cred că din unele poze se observă deja că au o formă mai drăguță, mai intensivă. Sunt pe drumul cel bun. Nu mă mai vopsesc de 5 ani, acum nu mă mai coafez, gene false nu am. Da, operații fac”, a spus Bianca Drăgușanu.

Procedura de tip Lip Lift este recomandată mai ales atunci când se dorește scurtarea distanței dintre nas și buza superioară. Acest lucru oferă o vizibilitate mai mare a buzei și un efect de întinerire a trăsăturilor, fără a exagera. În plus, rezultatele sunt mai stabile și mai naturale decât în cazul unor augmentări repetate prin acid hialuronic, ceea ce explică de ce vedetele aleg tot mai des această tehnică.

