Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan

Doliu în lumea fotbalului. Lorenzo Buffon s-a stins din viață în urma unui infarct în Latisana (provincia Udine), unde locuia. Avea aproape 96 de ani și a fost unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului italian.

Lorenzo Buffon a decedat la aproape 96 de ani, iar din primele informaţii apărute în spațiul public, acesta a murit din cauza unui stop cardiac survenit şi pe fondul problemelor de sănătate specifice vârstei. Fiica sa a anunțat vestea tragică, spunând că înmormântarea va avea loc în mod privat.

A murit Lorenzo Buffon

Lorenzo Buffon a fost considerat și de FIFA unul dintre cei mai buni portari din lume acum mai bine de 60 de ani și a fost inclus, alături de Lev Yashin, în echipa FIFA All-Star din anii 1960. Mai mult, acesta a avut o prietenie sinceră cu portarul rus, singurul goalkeeper din istorie care a câștigat un Balon de Aur.

AC Milan a scris într-o postare în mediul online: ”Mâinile sale ca nişte ‘cleşti’ au făcut din Milan un personaj mare, cu nenumărate victorii în anii ’50. Lorenzo magnificul, un om bun cu o inimă mare de rossonero ne-a părăsit. Cu mare emoţie ne luăm rămas bun de la Lorenzo Buffon şi îi onorăm memoria.”

Lorenzo Buffon a activat, la fel ca nepotul său Gianluigi Buffon, în postura de portar, Lorenzo fiind văr cu bunicul lui Gianluigi. Spre deosebire de Gianluigi, care a scris istorie pentru Juventus Torino și pentru care Lorenzo a fost un model de inspirație, Lorenzo Buffon a strâns aproximativ 300 de meciuri pentru AC Milan și 100 de meciuri pentru Internazionale Milano, mai jucând și pentru Genoa sau Fiorentina.

De-a lungul carierei, Lorenzo Buffon a cucerit titlul de campion al Italiei de cinci ori — de patru ori cu AC Milan și o dată cu Internazionale Milano — și a bifat 15 selecții în naționala Italiei.

