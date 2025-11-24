Doliu în lumea sportului! Vanes Martirosyan a murit la doar 39 de ani

Tragedie în lumea sportului. Vanes Martirosyan, boxer american de origine armeană, s-a stins din viață. Sportivul, în vârstă de 39 de ani, a murit după o luptă de doi ani cu cancerul de piele. Sportivul era căsătorit cu soţia sa, Gaby Tsao, și avea un fiu, Andrew, și o fiică, Arianna. Ultima sa apariție în ring a avut loc în anul 2018, atunci când l-a înfruntat pe Gennadi Golovkin într-un meci pentru unificarea titlurilor mondiale la categoria mijlocie.

Vanes Martirosyan s-a născut în anul 1986, la Erevan, în Armenia, și s-a stabilit în Statele Unite la vârsta de patru ani, după ce familia sa a plecat în Glendale, California. A participat la Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena, în categoria welter, la vârsta de 18 ani, dar a fost învins în turul al doilea de cubanezul Lorenzo Aragón Armenteros.

A murit Vanes Martirosyan

Ca amator, și-a construit o reputație solidă, obținând 120 de victorii și doar 10 înfrângeri, inclusiv succese împotriva viitorilor campioni mondiali Timothy Bradley Jr., Austin Trout și Andre Berto. În anul 2005, sportivul născut la Erevan, care a început să practice boxul influențat de tatăl său, fost boxer amator, a trecut la profesionişti și a semnat un contract cu promotorul TopRank Boxing.

Invincibil în primele 34 de meciuri, și-a câștigat porecla „The Nightmare” (Coșmarul). A avut meciuri spectaculoase cu Jermell Charlo, în 2015, și cu Erislandy Lara, în 2016, pentru centura WBA la categoria super-welters, pe care a pierdut-o la puncte. Vanes Martirosyan a urcat în ring pentru ultima oară în anul 2018, când l-a înlocuit pe Saul „Canelo” Alvarez – depistat pozitiv la clenbuterol – pentru a-l întâlni pe Golovkin la categoria mijlocie. Martirosyan a fost învins prin KO în runda a doua.

De atunci s-a retras din activitate și a dezvăluit că suferă de cancer de piele. Numeroase personalități din lumea boxului, printre care Terence Crawford și președintele WBC, Mauricio Sulaiman, i-au adus omagii.

„Sunt profund întristat de vestea despre Vanes Martirosyan, care a pierdut lupta împotriva cancerului”, a declarat şeful WBC. „Vanes a fost un mândru campion WBC Silver şi un prieten drag. Condoleanţe sincere familiei şi celor dragi.”

