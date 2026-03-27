Emil Rengle va pregăti momentul României la Eurovision! Anunțul făcut în premieră: “Împreună vom face echipă ca ea să pună pe scenă cel mai bun moment”

De: Luciana Popescu 27/03/2026 | 18:59
Emil Rengle este artistul din țara noastră care nu trece niciodată neobservat. De-a lungul timpului a fost un personaj controversat al showbiz-ului românesc, iar acum, fiind invitat  în podcastul ZVON hosted by Miruna Alessandra, celebrul dansator ne-a oferit o informație în premieră despre Eurovision. Rengle va fi alături de reprezentanta noastră, Alexandra Căpitănescu și îi va pregăti momentul artistic. Interviul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN de la ora 20.

Carismatic și autentic, Emil Rengle îmbină talentul în dans cu o energie puternică și o sensibilitate aparte. Are curajul de a fi diferit și de a-și exprima liber personalitatea chiar dacă de-a lungul timpului a fost judecat pentru deciziile sale de pe plan personal. În prezent, dansatorul trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de logodnicul său Alejandro Fernandez.

Emil Rengle, declarații despre Eurovision în cadrul podcastului Zvon

Invitat la podcastul Zvon, prezentat de Miruna Alessandra, Rengle „a dat din casă” un detaliu, în premieră și în exclusivitate. Dansatorul va merge la Viena pentru că a fost contactat de o țară din top 5 pentru a se ocupa de coregrafia lor. Asta nu este tot, Emil va face echipă cu finalista Eurovision Alexandra Căpitănescu, alături de care va organiza un moment unic de pus în scenă.

Emil Rengle: Am fost contactat de o țară din top 5 să mă ocup de coregrafia lor pentru Viena și, deci, mă voi duce la Viena cu Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, și împreună cu ea vom face echipă ca ea să pună pe scenă cel mai bun moment al României.

Miruna Alessandra: Ce tare! Nu știam, ai mai spus asta până acum?

Emil Rengle: Nu, în premieră la tine.

Emil Rengle și-a încercat norocul alături de logodnicul său la Eurovision

Alejandro și Emil Rengle s-au numărat printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026. Aceștia au concurat cu piesa „Bailando Solo” și au reușit să se claseze la final pe locul 3, fiind unii dintre preferații juriului de specialiști. Deci Emil și Alejandro au fost doar la un pas să treacă mai departe și să ne reprezinte țara.

Așadar, după cum bine știm, Alexandra Căpitănescu a câştigat Selecţia Naţională și va reprezenta România la concursul internațional de muzică Eurovision de la Viena, pe 14 mai, cu piesa „Choke Me”. La selecţia organizată de TVR, Alexandra Căpitănescu a obţinut un punctaj aproape maxim, 82 din 84 de puncte posibile. Următoarele locuri au fost obţinute de HVNDS cu 69 şi de Alejandro și Emil Rengle cu 63 de puncte.

PRIMA EDIȚIE O POȚI VEDE AICI: https://www.youtube.com/watch?v=4HFzvLhY2vk&t=392s

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dan Voiculescu, apariție rară alături de soție! Unde s-a retras mogulul de la Antene după meciul România – Turcia
Știri exclusiv
Dan Voiculescu, apariție rară alături de soție! Unde s-a retras mogulul de la Antene după meciul România –…
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: “M-a luat prin surprindere”
Știri exclusiv
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: “M-a luat prin surprindere”
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
Mediafax
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din...
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte de muncă / TABEL PENSII - FOTO
Gandul.ro
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor...
Parteneri
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
Click.ro
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca...
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Digi 24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe...
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Digi24
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte de muncă / TABEL PENSII - FOTO
Gandul.ro
Ce pensie vei primi pentru meseria ta, daca ai muncit 45 de ani cu carte...
Rareș Cojoc a părăsit România după divorțul de Andreea Popescu. Unde a ”fugit” milionarul dansator
Adrian, un tânăr de doar 21 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Era tatăl unei fetițe și urma să se căsătorească în 2026
A murit celebrul actor din telenovela „Clona”. Familia și apropiații sunt devastați de durere
Apropiata lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip rupe tăcerea după divorțul momentului: ”Eu i-am spus: te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri”
Ce o deranjează pe Claudia Puican la Armin Nicoară. De la ce pornesc certurile între ei, de fapt
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut anunțul momentului: ”Din toamnă!”
