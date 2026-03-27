Emil Rengle va pregăti momentul României la Eurovision! Anunțul făcut în premieră: “Împreună vom face echipă ca ea să pună pe scenă cel mai bun moment”

Emil Rengle este artistul din țara noastră care nu trece niciodată neobservat. De-a lungul timpului a fost un personaj controversat al showbiz-ului românesc, iar acum, fiind invitat în podcastul ZVON hosted by Miruna Alessandra, celebrul dansator ne-a oferit o informație în premieră despre Eurovision. Rengle va fi alături de reprezentanta noastră, Alexandra Căpitănescu și îi va pregăti momentul artistic. Interviul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN de la ora 20.

Carismatic și autentic, Emil Rengle îmbină talentul în dans cu o energie puternică și o sensibilitate aparte. Are curajul de a fi diferit și de a-și exprima liber personalitatea chiar dacă de-a lungul timpului a fost judecat pentru deciziile sale de pe plan personal. În prezent, dansatorul trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de logodnicul său Alejandro Fernandez.

Emil Rengle, declarații despre Eurovision în cadrul podcastului Zvon

Invitat la podcastul Zvon, prezentat de Miruna Alessandra, Rengle „a dat din casă” un detaliu, în premieră și în exclusivitate. Dansatorul va merge la Viena pentru că a fost contactat de o țară din top 5 pentru a se ocupa de coregrafia lor. Asta nu este tot, Emil va face echipă cu finalista Eurovision Alexandra Căpitănescu, alături de care va organiza un moment unic de pus în scenă.

Emil Rengle: Am fost contactat de o țară din top 5 să mă ocup de coregrafia lor pentru Viena și, deci, mă voi duce la Viena cu Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, și împreună cu ea vom face echipă ca ea să pună pe scenă cel mai bun moment al României.

Miruna Alessandra: Ce tare! Nu știam, ai mai spus asta până acum?

Emil Rengle: Nu, în premieră la tine.

Emil Rengle și-a încercat norocul alături de logodnicul său la Eurovision

Alejandro și Emil Rengle s-au numărat printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026. Aceștia au concurat cu piesa „Bailando Solo” și au reușit să se claseze la final pe locul 3, fiind unii dintre preferații juriului de specialiști. Deci Emil și Alejandro au fost doar la un pas să treacă mai departe și să ne reprezinte țara.

Așadar, după cum bine știm, Alexandra Căpitănescu a câştigat Selecţia Naţională și va reprezenta România la concursul internațional de muzică Eurovision de la Viena, pe 14 mai, cu piesa „Choke Me”. La selecţia organizată de TVR, Alexandra Căpitănescu a obţinut un punctaj aproape maxim, 82 din 84 de puncte posibile. Următoarele locuri au fost obţinute de HVNDS cu 69 şi de Alejandro și Emil Rengle cu 63 de puncte.

