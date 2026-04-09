Alimentele la care a renunțat Laura Cosoi în a 5-a sarcină. Vedeta TV are o regulă strictă pentru a se menține în formă

De: Elisa Tîrgovățu 09/04/2026 | 06:20
Laura Cosoi nu se abate de la reguli. La ce nu renunță actrița în timpul sarcinii

Laura Cosoi traversează o perioadă specială, fiind însărcinată cu cel de-al cincilea copil, o fetiță care va completa familia sa numeroasă. Vedeta a declarat că, deși fiecare sarcină are particularitățile ei, ea menține o disciplină strictă în ceea ce privește alimentația și stilul de viață, evitând orice compromis chiar și în momentele de oboseală accentuată.

În urmă cu câteva zile, familia vedetei a aflat că se va mări cu încă un membru. Laura Cosoi va mai aduce pe lume o fetiță, respectiv al cincilea copil al familiei. Alături de soțul său, Cosmin Curticăpeanu, actrița mai are acasă patru fetițe: Rita, Vera, Lara și Aida.

Chiar dacă bucuria este foarte mare, blondina recunoaște că este o provocare să gestioneze momentele complicate și activitățile cotidiene ale familiei. Recent, vedeta a făcut mai multe dezvăluiri legate de sarcină și de obiceiurile pe care le are.

Principala regulă pe care o respectă Laura Cosoi, în timpul sarcinii

Actrița a declarat că evită cu strictețe să ronțăie în fața televizorului și subliniază importanța aceleași reguli și pentru copii. Ea pune accent pe mesele luate împreună, transformând aceste momente într-o oportunitate de conectare, departe de orice distragere.

„Nu obișnuiesc să ciugulesc niciodată în fața televizorului, nu există nimic. Nu există legume, nu există fructe. Poate în sarcină am mâncat un pepene sau cireșe, extrem de rar”, a declarat ea, în cadrul unui interviu.

Vedeta a mai dezvăluit cum își organizează timpul și cum reușește să rămână totuși activă în această perioadă a sarcinii. Ea a precizat că uneori rutina este foarte obositoare.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge”, a relatat celebra actriță.

Mai mult decât atât, Laura Cosoi a precizat că alimentația din timpul sarcinii este foarte importantă și că încearcă să mănânce atât cât este nevoie. Blondinei nu îi place să se simtă niciodată prea plină.

„Ca alimentație, mănânc foarte bine dimineața, o gustare, o supă la prânz și ultima masă la 18:00. Nu mai mănânc nimic apoi, decât dacă mergem la o cină. Nu mănânc seara, nu-mi place să am burta plină”, a mai adăugat actrița.

