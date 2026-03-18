Orez de post pufos și aromat: rețeta Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș

Din câteva ingrediente simple, orez, sare, piper, ulei, pătrunjel și un strop de vegeta, maica Minodora de la Mănăstirea Lăpuș pregătește un orez fin și foarte aromat. Se gătește rapid, se potrivește perfect ca garnitură sau poate fi savurat ca atare, mai ales în zilele de post.

Este o rețetă ușoară, gustoasă și mereu potrivită, indiferent de ocazie.

Orez fin și aromat

Ingrediente pentru orez fin:

Pentru această rețetă de post, ai nevoie de ingrediente simple, la îndemână:

500 g orez cu bob lung

200 ml ulei

1 legătură pătrunjel

vegeta naturală

sare

piper

Cum se prepară

Prepararea începe cu orezul, care trebuie spălat bine în mai multe ape reci, până când apa devine limpede. Acest pas este esențial pentru a obține un orez cu bob separat, nu lipicios.

Într-o oală încăpătoare, se pune uleiul la încins. Deși cantitatea poate părea mare, ea este cea care oferă textura fină și lucioasă preparatului. Când uleiul s-a încălzit, se adaugă orezul bine scurs și se călește timp de 2–3 minute, amestecând continuu. Boabele trebuie să devină ușor translucide și să se îmbrace uniform în ulei.

Se toarnă apoi apă fierbinte, aproximativ dublul cantității de orez, și se adaugă vegeta naturală, sare și piper, după gust. Se amestecă ușor, apoi se lasă să fiarbă la foc mic, fără a interveni prea des.

Pe măsură ce orezul absoarbe lichidul, aromele se leagă, iar textura devine tot mai fină. Când apa a scăzut aproape complet, focul se oprește, se pune capacul și orezul se lasă să se odihnească timp de 10–15 minute. În acest interval, boabele se umflă uniform și devin fragede.

La final, se adaugă pătrunjelul proaspăt, tocat mărunt, care oferă prospețime și completează armonios gustul preparatului.

Un preparat simplu, cu gust deplin

Acest orez de post este dovada că din ingrediente puține se poate obține un preparat gustos și echilibrat. Poate fi servit ca atare sau alături de alte mâncăruri de post, fiind sățios și plăcut.

În același timp, rețeta păstrează simplitatea și echilibrul specific bucătăriei de mănăstire, unde fiecare ingredient este folosit cu măsură și rost.

Despre post și rostul lui

Dincolo de gust și simplitate, astfel de rețete amintesc și de sensul mai profund al postului. Așa cum spunea Sfântul Cuvios Serafim de Sarov:

„Adevăratul post nu stă numai în istovirea trupului, ci și în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu să o mănânci.”

Această mâncare simplă, pregătită cu răbdare, devine astfel nu doar hrană pentru trup, ci și un prilej de reflecție asupra cumpătării și generozității.

