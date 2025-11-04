Acasă » Știri » Operațiunea Jupiter 4 continuă! Sute de percheziții în mai multe județe din țară și zeci de mandate de aducere

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 12:38
Sute de percheziții în toată țara/ Sursa foto: Poliția Capitalei

Sute de percheziții în mai multe județe din țară în cadrul Operațiunii Jupiter 4! Procurorii au pus în executare 68 de mandate de aducere. Persoanele implicate sunt cercetate pentru mai multe tipuri de infracțiuni, precum delapidare, violarea vieții private, furt, abuz în serviciu. Potrivit informațiilor transmise de Parchetul General, prejudiciul estimat depășește 16 milioane de lei.

Marți, 4 noiembrie 2025, au avut loc peste 200 de percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter 4. Aceasta contribuie la consolidarea eforturilor instituțiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracțional la nivel național.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, astăzi, 4 noiembrie, se desfășoară 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 percheziții domiciliare, fiind puse în executare 68 de mandate de aducere în mai multe județe ale țării. Aceste activități au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul estimativ este de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro, 283.000 dolari.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, violarea vieții private, abuz în serviciu, infracțiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înșelăciune ,furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, a transmis Parchetul General.

Infracțiunile vizate de procurori în cadrul Operațiunii Jupiter 4

Printre infracțiunile vizate de procurori în cadrul operațiunii Jupiter 4 se numără cele de mediu. În acest caz, au fost făcute, în Maramureș, 8 percheziții și 8 mandate de aducere într-un dosar privind furt de arbori, tăiere fără drept, transport fără avize, folosire ilegală a dispozitivului de marcat și intervenții neautorizate în sistemul informatic forestier, prejudiciul estimat fiind de 71.000 de lei. Faptele au vizat inclusiv o zonă de protecție integrală din Parcul Național Munții Rodnei.

De asemenea, în Bistrița Năsăud au avut loc 4 percheziții și 4 mandate de aducere pentru tăiere/furt de arbori, fals informatic, folosire ilegală a dispozitivelor de marcat și abateri privind stocurile scriptice/fizice. În acest caz, prejudiciul este de aproximativ 300.000 lei. Iată despre ce alte infracțiuni este vorba!

  • Evaziune fiscală – 43 de percheziții și 26 de mandate de aducere în București/ Dâmbovița, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Timiș, Tulcea, Junedoara, Bihor
  • Contrabandă – 9 percheziții în Teleorman, Botoșani și Mehedinți
  • Contrafacere – 21 de percheziții și 11 mandate de aducere în București, Ialomița și Arad
  • Infracțiuni de fals – 33 de percheziții și 5 mandate de aducere în Neamț, Olt, Hunedoara, Cluj, Dolj, Olt, Sibiu
  • Camătă – 47 de percheziții și 2 mandate de aducere în Călărași, Giurgiu, Buzău, Prahova, Ilfov, Cluj, Sâmbovița, Sălaj
  • Furt calificat – 16 percheziții și 8 mandate de aducere în Mureș și Hunedoara

