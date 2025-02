Meseria pe care David Popovici visa să o aibă: „Mi se părea extraordinar!”

Deși astăzi este unul dintre cei mai mari sportivi din lume, David Popovici avea visuri complet diferite atunci când era copil. Prezent la evenimentul „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o CASĂ, construim un OM”, organizat de Hope and Homes for Children, campionul a povestit cu umor despre ce și-ar fi dorit să devină când era mic.

Campionul de doar 20 de ani a mărturisit că, înainte să descopere bazinul de înot, îl fascina ideea de a deveni călugăr shaolin, inspirat probabil de filmele cu arte marțiale. Cu toate acestea, pasiunea nu a durat prea mult.

„Când m-am apropiat de șase, șapte ani i-am cerut lui Moș Crăciun, cel care nu m-a dezamăgit niciodată, niște bețe de călugăr shaolin. Ulterior am aflat că nu i-a luat mult Moșului să ofere aceste unelte: a luat o mătură, a scris ceva în chineză sau japoneză și aia a fost. A fost cadoul care mi-a plăcut mult și cel care mi-a rămas întipărit în minte, mai mult ca oricare jucărie primită vreodată. Am fost repede descurajat când am aflat că mie nu îmi plăcea deloc orezul, nu mâncam deloc pilaf. Mi-a trecut destul de repede… Mai ales că trebuia să mă tund, iar eu aveam părul mare”, a povestit, amuzat, Popovici.