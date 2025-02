Prima reacție a lui Lucian Gubernea, bărbatul care a vrut să-i dea foc mașinii lui David Popovici. De la ce a pornit conflictul, de fapt

Lucian Gubernea, vecinul lui David Popovici, a reacționat după ce campionul român a cerut ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul care a vrut să-i dea foc mașinii celebrului înotător a explicat de la ce a pornit, de fapt, întreg scandalul.

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a prezentat informații bombă despre David Popovici. Mai exact, săptămâna trecută, sportivul a sunat la 112, cerând ajutorul poliției pentru că un vecin l-a amenințat că îi va distruge bolidul. Mai mult decât atât, înotătorul a depus la Judecătoria Sectorului 2 o cerere prin care a solicitat un ordin de protecție. Campionul român nu a comentat situația, dar bărbatul implicat a explicat de la ce a pornit conflictul.

David Popovici se confruntă cu o situație la care nimeni nu se aștepta. Discret din fire, sportivul nu prea a dat de-a lungul timpului prea multe detalii legate de viața sa personală. Totuși, de această dată informația a fost vizibilă tuturor, deoarece ordinul de protecție cerut de celebrul sportiv împotriva lui Lucian Gubernea a fost înregistrată pe portal.just.ro.

Celebrul înotător a susținut în fața polițiștilor că vecinul său l-a amenințat că îi va da foc la mașină. Cel mai probabil, este vorba despre bolidul de aproximativ 200.000 de euro pe care campionul l-a achiziționat recent și care a creat o mulțime de controverse în spațiul public.

Totuși, Lucian Gubernea a negat faptul că l-a amenințat pe David Popovici. Mai mult decât atât, bărbatul a susținut că nici măcar nu știe ce mașină deține celebrul înotător. Totodată, el a explicat de la ce a pornit, de fapt, conflictul.

Potrivit spuselor sale, tatăl campionului român s-ar fi luat de el din cauza animalului de companie pe care îl are. Lucian Gubernea a susținut că părintele lui David Popovici i-ar fi spus să trimită cățelul la adăpost.

„Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule? Nici nu ştiu ce maşină are. Taică-su s-a luat de mine. Că am un căţel şi a zis să-l trimit la adăpost. Nu l-am ameninţat.”, a declarat vecinul lui David Popovici.