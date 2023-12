Greșeala pe care Ioana Ginghină nu vrea s-o repete de Crăciun: ”Am regretat!” Cu cine rămâne fetița de sărbători?!

Ioana Ginghină și-a divulgat planurile pentru sărbători, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Actrița, proaspăt măritată cu Cristi Pitulice, nu va mai repeta greșeala de anul trecut, când a plecat în Zanzibar. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol va petrece Crăciunul în familie, iar de Revelion destinația aleasă este Thailanda. Acolo va fi însoțită și de fiica Ruxandra.

În perioada dintre Crăciun și Revelion, fata actriței va sta cu Alexandru Papadopol, ex-partenerul Playmate-ului. Mai mult, Ioana Ginghină explică și de ce a făcut din nou pasul cel mare, devenind mireasă, răspunzând criticilor venite în masă.

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, „disputată” de sărbători

CANCAN.RO: De Crăciun cum petreci, cum te organizezi?

Ioana Ginghină: Cu familia și o zic din tot sufletul, pentru că am făcut o greșeală anul trecut. Am plecat în Zanzibar de Crăciun, n-am mai fost cu familia și am regretat, de câte ori mă uitam la plajă, soare și oameni cu căciulițe de Crăciun. Dar cu soarele ăla nu se potrivea, nu mai fac greșeala asta în viața mea. Facem Crăciunul cu familia și plecăm de Revelion în Thailanda.

CANCAN.RO: Fetița cum se va împărți?

Ioana Ginghină: De Crăciun cu noi, în Thailanda tot cu noi și între cu tatăl ei.

CANCAN.RO: Relațiile sunt bune cu Alexandru?

Ioana Ginghină: Relațiile sunt foarte bune.

Actrița se apără de criticile venite după nunta cu Cristi Pitulice: „Îmi place să avem și acte!”

CANCAN.RO: Ai avut și nunta în această toamnă, cum ai făcut din nou acest pas?

Ioana Ginghină: Eu nu am chestia asta, nu cred că am greșit cu nimic, cred că viața e frumoasă. Mie îmi place ca bărbații să fie prezenți în viața mea, îmi place să avem și acte că poate mai facem ceva împreună. Și dacă e să ne despărțim, știi cum e, mai rămâi cu una, mai rămâi cu alta, din punctul meu de vedere nu poți să construiești alături de o persoană dacă nu ai acel act. Pentru mine e important. „Contractul” îți dă și o siguranță că e alături de tine. Acum, dacă vreau să fiu mai dură, pot să spun «doamnele care nu se căsătoresc, poate nici domnii n-ar vrea să vă ia de soții». Nu știu, puneți niște întrebări acasă. Glumesc, dar atât dă lumea în mine «ce ai mai făcut-o încă o dată?!», încât am și eu armele mele.

