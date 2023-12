O ducea să facă plajă la nudiști! Ioana Ginghină rupe tăcerea, după 18 de ani: cine a împins-o de la spate să pozeze în Playboy

Una dintre figurile reprezentative, atât pentru lumea actoriei, cât și pentru cea a pictorialelor HOT, este Ioana Ginghină. În urmă cu exact 18 ani, actrița primea o sumă fabuloasă pentru a poza în Playboy, recunoaște vedeta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Îi mergea din plin fostei soții a lui Alexandru Papapopol, care o impersona pe Ildiko, în telenovela de succes „Numai iubirea”. Dată fiind expunerea, a apărut și propunerea revistei cu iepurași.

Showbizul a fost cutremurat de îndrăzneala Ioanei Ginghină, care explică, la aproape două decenii distanță de la momentul istoric, cum de a reușit să fie atât de dezinvoltă. Se pare că a fost încurajată de către modelul patern în luarea acestei decizii. Nu de alta, dar tatăl vedetei o ducea pe aceasta să facă plajă la nudiști, în copilărie!

Ioana Ginghină rupe tăcerea, la aproape 20 de ani după pictorialul care zguduia showbizul: „Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria am făcut plajă la nudiști!”

CANCAN.RO: Cum e să extrem de monden, iar la un moment dat să încetezi să mai apari?

Ioana Ginghină: N-am fost niciodată super mondenă. Doar că am fost obligată prin contract, la un moment dat, când făceam telenovele, în 2005-2006, eram obligată prin contract să merg la mondenități. După care s-a mai relaxat treaba, adică nu mai trebuia să merg chiar la toate. Și n-am fost niciodată o mondenă. Mă duc, uite cum e evenimentul ăsta, e Andreea Esca, unde cunosc oamenii, unde știu că-i și ajut, unde știu că mă ajută și pe mine. Mai mult decât să apar doar ca o mondenitate.

CANCAN.RO: Tot atunci ai avut și pictorialul din Playboy…

Ioana Ginghină: Am fost Ildiko în 2004-2005 și atunci am pozat.

CANCAN.RO: Erau bani mulți pentru vremea aceea. Mai ții minte ce ai făcut cu ei?

Ioana Ginghină: Da, mi-am luat mașină și am dat părinților mei o parte.

CANCAN.RO: Nu te-au judecat părinții pentru această decizie?

Ioana Ginghină: Nu, dar oricum am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști.

CANCAN.RO: De acolo se trage dezinvoltura?

Ioana Ginghină: Da, dar să știți că în Facultatea de Actorie, pe vremea mea, că acum cu atâta hărțuire și cu atâta corectitudine politică, nu știu ce actorie se mai face pe acolo. Cumva, ți se spunea din start, era una dintre lecții, dintre rigori, că trebuie să fii foarte disponibil să te dezbraci pentru diverse roluri. Sunt roluri în care te dezbraci și asta e. Și foarte mulți actori, de fapt, n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați în piese de teatru sau în filme.

