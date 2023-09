Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit! Cum s-a îmbrăcat actrița pentru marele eveniment: „Momentul important a fost, s-a consumat!”

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit civil, în cursul zilei de sâmbătă, 23 septembrie. Cei doi au spus „Da!” în fața ofițerului Stării Civile, apoi au mers, alături de invitați, la petrecere. Pe rețelele de socializare, actrița a transmis un mesaj și a postat câteva cadre de la marele eveniment. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit civil. Într-un cadru natural, cei doi îndrăgostiți au spus „Da!” în fața ofițerului Stării Civile. Actrița a ales să îmbrace o rochie albă, lungă, iar în păr a purtat o coroniță cu flori. Partenerul său a ales să îmbrace un costum elegant. De altfel, Ioana Ginghină a transmis un mesaj urmăritorilor săi, la finalul ceremoniei. După marele moment, cei doi au mers, alături de invitați, la petrecere.

„Momentul important a fost! S-a consumat! Domnul a zis da, eu am zis da! (…) Arată divin totul! Cald domnule, cald! Am pus și eu nunta la final de septembrie să fie răcorică, dar nu știu, cu încălzirea globală, cu norocul după suflet, cum zice lumea. Am prins o zi frumoasă de vară în septembrie! Cam așa arăt”, a spus actrița, pe rețelele de socializare.

Vezi și BUCURIE MARE ÎN FAMILIA IOANEI GINGHINĂ! „S-A MAI ÎNCHEIAT UN CAPITOL DIN VIAȚA NOASTRĂ”

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit civil. Actrița a făcut dezvăluiri, înainte de eveniment

Înainte de marele eveniment, Ioana Ginghina a oferit o recomandare viitoarelor mirese.

„Asta mi s-a părut puțin mai complicat. Trebuie să găsești un om care să fie deschis și chiar să accepte să îți iubească copilul. El nu are copii. Am lângă mine un om despre care știu că dacă voi face un copil, va fi acolo să mă ajute să îl cresc.

Recomand viitoarelor mirese să se bucure de nuntă, să nu mai fie stresate așa pentru că eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă și nici nu te bucuri de nuntă pentru că te stresezi un an de zile înainte și după aceea vine nunta și nu apuci să te distrezi că trebuie să ai grijă de toată lumea.

După aceea, plângi încă vreo două luni că a trecut. Eu nu mai vreau să fac greșeala asta anul acesta. Eu fac invers acum, nu prea mă stresez cu nimic”, a spus actrița, la o emisiune.

Vezi și RELAȚIA CIUDATĂ PE CARE O AU ACUM IOANA GINGHINĂ ȘI ALEXANDRU PAPADOPOL. ACTORUL ÎI CERE SFATURI ÎN DRAGOSTE FOSTEI SALE SOȚII

Sursă foto: social media