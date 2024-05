Iustin Petrescu, prima reacţie după ce Marilu a spus totul public, la Măruţă: „Nu era zi în care…”

După ce s-a aflat că Iustin și Marilu au trecut printr-o experiență dificilă și au decis să se despartă, Iustin se pare că încă suferă. Tânărul trece prin momente grele și nu se ascunde să arate sentimentele pe care le are. Pe rețelele de socializare, acesta a postat câteva imagini, dar și un mesaj care stârnește emoție. Iată ce a spus Iustin pe pagina sa de Instagram!

După separarea de Marilu Dobrescu, Iustin Petrescu se confruntă cu o dramă în viața sa. În vârstă de 36 de ani, tânărul a mărturisit prietenilor săi virtuali cât de greu este toată procedura prin care au trecut și cum se simte acum. Iustin și Marilu, ca întotdeauna, au fost deschiși și sinceri, dezvăluind fiecare detaliu despre despărțirea lor, dar și despre „procedura secretă” care i-a afectat, subiect discutat în repetate rânduri.

Iustin a publicat un mesaj extrem de emoționant pe Instagram, iar reacția fanilor nu s-a lăsat mult așteptată. Tânărul și-a exprimat empatie și compasiune pentru tot ceea ce a făcut Marilu pe o perioadă lungă de timp. Acesta a subliniat că și-ar fi dorit să fie în locul fostei partenere și să treacă el prin toată suferința ei.

Invitată în podcastul moderat de Cătălin Măruță, Marilu Dobrescu a discutat deschis despre despărțirea de partenerul său, dar și despre drumul său spre maternitate. După ce a încărcat videoclipul intitulat „Procedura Secretă” pe platforma YouTube, Marilu Dobrescu și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii găzduite de vedeta de la Pro TV. Acolo, influencerul faimos a atins subiecte delicate, inclusiv fertilizarea in vitro, și a împărtășit și experiența sa cu un episod de psihoză în timpul unui tratament medical.

„Tratamentul meu a fost foarte puternic. Dar a fost atât de puternic încât am avut o psihoză. În viața mea nu m-am simțit atât de rău cât m-am simțit în momentul în care am intrat pe acel tratament, ca să-mi scadă imunitate. Pur și simplu a fost o lună… nu știu cum am supraviețuit. Eram în casă, nu puteam să ies și tot ce făceam era să sun pe toată lumea din viața mea și să îl întreb pe Iustin întruna: «Auzi, eu o să mă trezesc la realitate, nu o să rămân aici». Simțeam că mă depersonalizează, să nu mai fiu într-o realitate. Mă simțeam ca un om nebun. (…) Ajunsesem să mă rog să nu rămân gravidă pe tratamentul ăsta. Pentru că dacă eu rămâneam gravidă, mai trebuia să fiu pe imunosupresoare încă câteva luni”, a spus Marilu Dobrescu. Vezi AICI mai multe detalii.