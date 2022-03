Bro e tot pe tovărășie! Când va scoate și Matei Dima o domniță la masă?

Pe la terase sau restaurante l-au tot surprins paparazzii CANCAN.RO pe Matei Dima, însă mai deloc alături de vreo domniță! Ba singur, ba alături de câte un prieten. Iar fanii lui se întreabă când va veni și acel moment, când cel cunoscut drept BRomania va apărea, la o ”furculiță”, alături de o tinerică? Se pare că mai au de așteptat. Vloggerul a ieșit din nou la local. Tot alături de un amic. Avem imaginile, în exclusivitate.

Matei Dima rămâne pe tovărășie! Domnița pe care să o scoată în oraș celebrul vlogger BRomania mai are de așteptat! Amicii îi sunt cei mai buni parteneri de masă, cel puțin asta reiese din imaginile pe care CANCAN.RO vi le-a prezentat în ultima perioadă. A mai ieșit chiar și singur, când a stat înfundat în canapea, cu căștile pe urechi (Vezi AICI).

Andrei, prietenul lui de la Constanța, i-a făcut o vizită, la începutul weekend-ului. Și cum să refuze ieșirea? La restaurantul Osho s-au retras cei doi, unde aveau să ia masa. Ca doi vechi prieteni, care nu s-au mai văzut de ceva timp, BRomania și Andrei au avut multe de depănat. Așa că nu au părăsit restaurantul după ce au terminat de mâncat, ci mult mai târziu.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit cunoscut prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe social media, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate, dar și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

