Matei Dima și Alex Bogdan au foarte multe lucruri în comun! Amândoi au studiat actoria, diferența de vârstă dintre ei este de doar un an și par să se bucure și de aceleași „mici” plăceri ale vieții. CANCAN.RO are imagini exclusive cu cei doi actori!

Între actori pare să nu fie prezentă aceeași „invidie”, pe care o mai regăsim între alți artiști. Cel puțin nu între cei din noua generație! Matei Dima, cunoscut drept „BRomania” și Alex Bogdan par să întărească această convingere. Imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO stau mărturie!

Într-o zi de ianuarie, BRomania și Alex Bogdan și-au dat întâlnire la o terasă din cartierul Primăverii. Nu singuri, ci alături de un bun amic! Vorbele au curs, la fel ca băuturile din pahar.

Iar dacă Alex Bogdan a optat pentru ceva „light” și a comandat o băutură acidulată, Bro a mers „la sigur” și a mizat pe ceva tărie. Trebuia să se combine cu trabucul din care a pufăit minute în șir! După-amiaza a fost una relaxantă, iar cei doi actori au povestit, s-au și amuzat, mărturie stând fotografiile în care cei doi sunt cu gura până la urechi.

(CITEȘTE ȘI: BROMANIA NU-ȘI DĂ CĂȘTILE JOS NICI ÎN RESTAURANT)

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit cunoscut prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe social media, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

(VEZI ȘI: BROMANIA S-A “POCĂIT” DUPĂ EPISODUL “DROGURI LA VOLAN”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.