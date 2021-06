BRomania s-a “pocăit” după episodul “Droguri la volan”

BRomania pare că s-a “pocăit” după episodul “Droguri la volan”, desfășurat pe o șosea din județul Brașov. Dovezile se află în imaginile surprinse în exclusivitate de paparazzi CANCAN.RO de curând. După cum puteți observa în video, dar și în galeria foto a articolului, simpaticul comediant a profitat de vremea însorită și a ieșit la o cafenea în compania unei șatene misterioase. Ulterior, ei au făcut o plimbare pe jos și au început să discute subiectele pe care nu le-au abordat când și-au savurat băuturile comandate.

Atât vestitul vlogger, cât și tânăra alături de care a fost fotografiat au ales haine sport înainte să iasă din casă și, totodată, să se îndrepte spre adresa terasei la care și-au dat întâlnire… undeva în zona Floreasca.

BRomania, sarcini urgente în timp ce se afla la o cafea

În vârstă de 33 de ani, BRomania a zăbovit câteva minute bune pe laptopul pe care l-a adus cu el. În colajul de mai jos se vede cum acesta era atent și la sarcinile urgente care au intervenit, și la amica lui care a continuat să-i facă anumite precizări. Imediat ce a rezolvat situațiile apărute, actorul i-a spus șatenei că pot pleca; ei s-au ridicat și au pornit pe jos spre Parcul Herăstrău.

Pe drum, cei doi prieteni au continuat să vorbească și rareori și-au aruncat câte un zâmbet. Când a ajuns în zona Herăstrău, Matei Dima, așa cum se numește în buletin vloggerul, a intrat într-un bloc în care locuiește unul dintre apropiații lui.

În urmă cu mai bine de două luni, BRomania a fost oprit de poliţişti în trafic în timp ce se afla la munte, iar testul rapid a arătat că acesta ar fi consumat cocaină, potrivit unor surse din poliție.

BRomania, primele declarații după ce s-a spus că a fost descoperit drogat la volan

“Nu pot să declar nimic momentan, că se preia şi se schimbă, deja am şi nişte chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliţie să-şi facă treaba. Până nu se stabileşte clar ce s-a întâmplat, nu ştiu. Acum ştiţi cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc”, a declarat actorul în cadrul unui interviu oferit pentru Observatorul de la Antena 1.

Într-un mesaj video publicat pe IG Story pe 21 martie, BRomania a negat că s-a urcat beat sau drogat la volan. Tot atunci, el a evitat să dezvăluie motivul pentru care i-a fost luat permisul.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania este vlogger, actor și regizor. El a devenit cunoscut prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe social media, vine-uri și show-uri de stand up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima, așa cum se numește în buletin BRomania, a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa; în cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie. Ulterior, îndrăgitul comediant a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care se numără: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

