BRomania s-a retras la restaurant, de unul singur, cu gândurile lui. Cu câteva zile în urmă, îl lăsa pe frizer să se „joace” cu mașina de tuns prin creștetul lui, iar acum pufăie din trabuc, are căștile pe urechi și tastează rapid mobilul. La o masă, cu un pahar în față. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Matei Dima, cunoscut drept BRomania, a ajuns la restaurant. Singur. Nu și-a dat jos căștile de la urechi și s-a tolănit în scaun. A aprins trabucul și a așteptat comanda. Care a venit. Din pahar a sorbit, încet, apoi ochii i s-au fixat pe telefon. Mesaje de neratat. L-a controlat bine. Uneori, mimica l-a trădat. Ceva important sau ceva ce nu i-a convenit. A butonat mereu.

BRomania s-a liniștit însă, la un moment dat. S-a lăsat tare pe spate și a inspirat. Trabucul i-a rămas între degete, iar fumul, ca o linie subțire, a ”mângâiat” tavanul. Câteva minute a mai rămas Matei Dima în local.

Când a considerat că totul e încheiat acolo, s-a ridicat, a plătit, apoi a părăsit incinta. Firește, cu ”boxele”-n urechi și cu mersul agale.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit cunoscut prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe social media, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

