Fesul pe cap, căștile pe urechi, o geacă destul de groasă, blugi și ghete. Așa a apărut BRomania în ”Floreasca”, singur, mergând agale. Către o frizerie premium s-a îndreptat vloggerul. Avea să-și lase acolo firicelele de păr care-i crescuseră mai mult decât ar fi vrut. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

BRomania și-a învățat fanii cu tunsoarea la ”chelie”, iar asta înseamnă drumuri mai dese la frizerie. Zilele trecute, vloggerul a apelat, din nou, la frizer. Și-a tras pe el ”ținuta” de iarnă, și-a aranjat fesul bine pe cap și l-a ”accesorizat” cu căști de ultimă generație, din care muzica i-a răsunat în urechi.

Ajuns la destinație, unde, pesemne, își făcuse, din timp, rezervarea, BRomania a pășit înăuntru și imediat a luat loc pe scaun. Stilistul, cu mașina de tuns în mână, a început să-și facă treaba. Nu a durat mult, iar actorul se ridica de pe scaun tuns așa cum și-a dorit. A plătit, a salutat, apoi și-a făcut drum spre casă.

BRomania și-a băgat banii în două filme românești

BRomania și-a investit parte din bani în două filme. Matei Dima, pe numele real, și-a făcut debutul în lumea cinematografiei cu două filme ce au fost lansate anul trecut: “5 Gang – Un altfel de Crăciun” și „Miami Bici”. În ambele producții s-a implicat 100%, a investit bani, a scris scenarii, a regizat și a jucat.

„Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că, dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, «Miami Bici» și «5 Gang- Un altfel de Crăciun», aș fi fost milionar până la vârsta asta. Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine. Așa am crescut. Am plecat de la telefon.

Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța. Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, făcea BRomania dezvăluirile, pentru libertatea.ro.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit cunoscut prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe social media, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

