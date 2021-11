BRomania a reintrat „în joc”! Vremurile în care se încălzea de unul singur la terasă se pare că au apus! Cunoscutul vlogger pare să-și fi recăpătat farmecul și acum face, din nou, ravagii printre frumuseți! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini savuroase cu vedeta din Miami Bici.

Până de curând, Matei Dima dădea semne că ar traversa o perioadă mai puțin fastă, dar se pare că totul a fost o simplă iluzie. BRomania a renăscut din „propria cenușă” și e din nou „în cărți”, printre bunăciuni.

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a surprins pe Bro într-un cunoscut local din zona Dorobanți. Matei Dima pare că e din nou pe cai mari și fură privirile și atenția domnișoarelor. Ca în vremurile bune, BRomania s-a întreținut minute bune cu o tânără sexy.

Din câte se pare, cei doi au purtat o discuție extrem de interesantă, pentru că, nu de puține ori, Matei a râs cu gura până la urechi de cele spuse de sexoasa companioană. Atmosfera din local, dar și compania de „calitate superioară” se pare că i-au priit din plin vlogger-ului.

Bani cu „nemiluita” în proiecte și filme

Odată cu succesul au venit și banii pentru BRomania. Majoritatea banilor pe care i-a facut i-a investit în proiectele următoare, iar dacă nu făcea asta probabil ar fi ajuns milionar până acum. Matei Dima și-a făcut debutul în lumea cinematografiei cu două filme ce au fost lansate anul trecut: „5 Gang – Un altfel de Crăciun” și „Miami Bici”. În ambele producții s-a implicat 100%: a investit bani, a scris scenarii, a regizat și a jucat.

„Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, «Miami Bici» și «5 Gang- Un altfel de Crăciun», aș fi fost milionar până la vârsta asta. Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine. Așa am crescut. Am plecat de la telefon.

Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța. Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, a declarat Matei pentru libertatea.ro, acum ceva timp.

Ce a spus BRomania despre episodul „Droguri la volan”

„Hei, guys, voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat sau altceva la volan. Am făcut o boacănă, ce-i drept, acum ceva timp și din cauza aia mi-au luat carnetul. Asta este, îmi asum. Dar le mulțumesc polițiștilor care au fost foarte drăguți cu mine pentru că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat. All the best! (toate cele bune!)”, a spus Matei Dima pe Instastory, după ce au apărut în presă relatări despre „peripețiile” lui pe șosele.