Vremurile în care „BRomania” făcea furori în rândurile domnișoarelor par să nu mai fie chiar ca la început. CANCAN.RO l-a întâlnit pe celebrul vlogger în timp ce „plictisea” o misterioasă brunetă.

În ultima perioadă, Matei Dima a fost surprins în compania mai multor domnișoare, iar, zilele trecute, „Bro” a „recidivat”. A apărut pe terasa unui restaurant din zona Primăverii, alături de o brunetă cu care nu a părut să se „conecteze” prea mult. Nu știm dacă de vină o fi fost căldura sau dacă celebrul vlogger și-a pierdut din farmec, dar cert e că domnița a părut tare plictisită.

Preț de o oră și jumătate, cei doi au schimbat câteva vorbe, dar pe tot parcursul discuției bruneta a fost mai atentă la telefon decât la ceea ce spunea „Bro”.

BRomania, primele declarații după episodul „Droguri la volan”

După episodul „Droguri la volan”, Matei Dima a precizat că nu vrea să facă nicio declarație pe marginea incidentului, spunând că preferă să lase organele abilitate să își facă datoria. La câteva ore distanță, a revenit pe contul lui de Instagram și a încercat să clarifice situația.

„Hei, guys, voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat sau altceva la volan. Am făcut o boacănă, ce-i drept, acum ceva timp și din cauza aia mi-au luat carnetul. Asta este, îmi asum.

Dar le mulțumesc polițiștilor care au fost foarte drăguți cu mine pentru că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat. All the best! (toate cele bune!)”, a spus Matei Dima pe Instastory.

