BroMania & sexoasa lui Răzvan și Dani s-au plictisit reciproc în NUBA!

Matei Dima se bucură de un succes teribil la capitolul femei frumoase. Și asta nu numai pe scenă sau în filmulețele amuzante pe care le promovează pe rețelele de socializare, ci și în viața de zi cu zi. Cu toate că și-a petrecut sfârșitul de săptămână într-o companie extrem de agreabilă, comediantul se pare că s-a plictisit teribil în unul dintre cele mai renumite cluburi de pe litoralul românesc. vă prezintă, în exclusivitate, imagini savuroase cu vedeta, alături de sexoasa asistentă a lui Răzvan&Dani.

Weekendul trecut, l-a întâlnit pe Matei Dima, alias BRomania, în cel mai extravagant club din stațiunea-etalon a litoralului românesc, NUBA Mamaia, acolo unde a petrecut cu prietenii.

Cei care s-au aflat în renumitul local din Mamaia, la sfârșitul săptămânii trecute, au avut surpriza să-l vadă pe vestitul comediant într-o ipostază atipică. Cu toate că se afla în cea mai exclusivistă locație de la malul mării – unde se desfășoară cele mai tari petreceri – și se bucura de o companie selectă, respectiv sexoasa asistentă TV Ramona Olaru, Matei Dima părea cel mai "plictisit" om din Nuba.

S-au plictisit reciproc

Chiar dacă, în jurul celor doi, lumea se distra la intensitate maximă, Matei Dima și Ramona Olaru se pare că au găsit prilejul pentru a dezbate subiecte mult mai interesante. Astfel, cei doi au stat, pur și simplu, la discuții, minute în șir și au făcut abstracție de faptul că se află în mijlocul unui local în care are loc un mega-party. Iar fețele lor spun totul despre entuziasmul care îi animă!

Câştigătorul primei ediţii Youtube Music Awards!

BRomania a devenit cunoscut publicului din ţara noastră datorită show-urilor de stand up şi sketchurilor în care vedetele din showbizz-ul autohton i-au fost personaje. În plus, Matei Dima a depăşit un milion de fani pe Facebook, la trei ani de la lansare.

Actor de meserie, BRomania este câştigătorul primei ediţii Youtube Music Awards la categoria Innovation of the Year cu videoclipul făcut pentru Destorm ("See Me Standing"), un cântăreţ de muzică rap. De precizat că Matei are studii şi experienţă ca regizor. Inna, Antonia, Smiley, Andreea Mantea, Gina Pistol, Andreea Bălan şi Bogdan Vlădău au fost doar câteva dintre vedetele de la noi pe seama cărora BRomania a făcut glume.

