Au apus vremurile în care domnișoarele roiau în jurul lui? După ce a fost surprins vara aceasta la o terasă cu o brunetă care nu a părut prea interesată de el, BRomania a luat-o pe „cont propriu”. A venit frigul și se pare că nu prea are cine să-l încălzească și nici să-i țină de urât. Paparazzii CANCAN.RO l-au surprins pe celebrul vlogger singur-singurel, cu laptopul lângă el, la o terasă.

A venit frigul, dar BRomania este un adevărat curajos. Paparazzii CANCAN.RO l-au întâlnit la o terasă din Capitală, „blindat” în haine groase din cap și până în picioare.

Deși ne așteptam să-l vedem cu vreo domnișoară, realitatea a fost alta. Singurul care i-a ținut de urât cunoscutului vlogger a fost, de fapt, laptopul. Vizibil înfrigurat, dar deloc deranjat de faptul că era singur la terasă, Bro s-a pus pe treabă. A început să tasteze și să lucreze pe laptop, chiar dacă afară nu era cea mai plăcută temperatură.

Cu o cafeluță pe masă și cu gluga pe cap, Matei Dima a petrecut zeci de minute pe scaun, deși oamenii care veneau la localul respectiv alegeau să stea înăuntru. Dar el nu! A înfruntat frigul ca un viteaz și a lucrat nederanjat. Asta da ambiție. Din când în când, Bro își mai încălzea mâinile, suflând aer cald. Dar nici vorbă să meargă înauntru!

A băgat bani cu „nemiluita” în proiecte și filme

Odată cu succesul au venit și banii pentru BRomania. Majoritatea banilor pe care i-a facut i-a investit în proiectele următoare, iar dacă nu făcea asta probabil ar fi ajuns milionar până acum. Matei Dima și-a făcut debutul în lumea cinematografiei cu două filme ce au fost lansate anul trecut: “5 Gang – Un altfel de Crăciun” și „Miami Bici”. În ambele producții s-a implicat 100%: a investit bani, a scris scenarii, a regizat și a jucat.

„Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, «Miami Bici» și «5 Gang- Un altfel de Crăciun», aș fi fost milionar până la vârsta asta. Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine. Așa am crescut. Am plecat de la telefon.

Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța. Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, a declarat Matei pentru libertatea.ro, acum ceva timp.