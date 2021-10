Matei Dima, sau BRomania, așa cum este cunoscut de toată lumea, se pare că este un mare iubitor de „ieșiri”. Cunoscutul actor și vlogger demonstrează că nu-i prea place să stea pe acasă. Atunci când vine vorba de o cafeluță, o bea chiar și singur, dar când are și companie, totul parcă este diferit. CANCAN.RO l-a surprins pe Bro la o terasă din Capitală, foarte fericit și cu o super-stare de spirit.

Atunci când vrea să iasă din casă, Bro o face chiar dacă, uneori, nu are cu cine. După ce l-am surprins-singurel la o cafea, tremurând, cu laptopul lângă el, tot noi v-am arătat imaginile exclusive cu Bro și Selly.

Ei bine, și de această dată, Matei Dima și-a găsit compania ideală pentru a se bucura de o cafea. Paparazzii CANCAN.RO l-au surprins pe Bro la o terasă din Capitală, dar nu singur. Cunoscutul vlogger s-a bucurat de prezența unui bun prieten, nimeni altul decât actorul Adrian Nicolae, cunoscut pentru rolul avut în telenovela „Iubire ca în filme”, producție în care au jucat și Adela Popescu și Dan Bordeianu.

Preț de câteva zeci de minute, cei doi au băut o cafea, au fumat o țigară și s-au simțit foarte bine. Nu de puține ori Bro a fost surprins râzând cu gura „până la urechi” – pesemne că s-au distrat de minune. Din când în când, Bro și Adrian mai erau acaparați de peisaj, motiv pentru care priveau luuung în zare, fără să vorbească nimic. Din fericire, nu s-au plictisit împreună!

Ce a spus Bro, după episodul cu drogurile

În luna martie a acestui an, Matei Dima a fost prins de polițiști în trafic, la munte, circulând sub influența substanțelor interzise. Testul rapid ar fi arătat că tânărul influencer a consumat cocaină.

La momentul respectiv, Matei Dima a precizat că nu vrea să facă nicio declarație. Nu a vrut nici să confirme și nici să infirme faptul că ar fi consumat ceva.

„Hei, guys, voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat sau altceva la volan. Am făcut o boancănă, ce-i drept, acum ceva timp și din cauza aia mi-au luat carnetul. Asta este, îmi asum. Dar le mulțumesc polițiștilor care au fost foarte drăguți cu mine pentru că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat. All the best! (toate cele bune!)”, a spus Matei Dima pe Instastory, acum câteva luni.

