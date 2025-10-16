Delia, fosta soție a lui Lino Golden, s-a despărțit de esteticianul vedetelor? Ce mesaj bizar a transmis

Despărțire neașteptată în showbiz? Se pare că Delia, fosta soție a lui Lino Golden, și medicul estetician Auday Al Ahmad și-au spus „adio” după doar câteva luni de distanță. Află, în articol, ce mesaj a transmis blondina!

În luna iulie, CANCAN.RO dezvăluia că Delia și-a găsit un nou iubit, la patru luni de la divorțul de Lino Golden. Atunci, am surprins-o alături de esteticianul vedetelor Auday Al Ahmad pe o plajă din Mamaia. Ulterior, cei doi ne-au oferit și primul interviu în calitate de cuplu, în care au povestit cum a început relația. Atunci păreau fericiți împreună, însă acum au dat semne de separare. Blondina a transmis și un mesaj neașteptat.

Ce mesaj a transmis Delia, fosta soție a lui Lino Golden

Se pare că relația dintre Delia și Dr. Auday a ajuns la final, după doar câteva luni. Cei doi nu au oferit detalii despre o posibilă despărțire, însă au dat semne că nu mai formează un cuplu. Blondina a șters singura postare de pe TikTok în care apărea alături de iubitul său.

De asemenea, în ultima perioadă, fosta soție a lui Lino Golden a transmis mai multe mesaje cu subînțeles. În ultima postare de acest fel face referire la o problemă des întâlnită în cupluri, și anume superficialitatea partenerilor.

„E tristă generația în care trăim. O mentalitate superficială de ambele părți looks/money. Și mai aveți după tupeul să spuneți că nu mai există iubire adevărată în ziua de astăzi. Atât valorați? Păi voi știți ce e aceea iubire adevărată măcar? Aia nu se cumpără”, a scris Delia, pe TikTok.

Totodată, Delia și Auday Al Ahmad nu se mai urmăresc pe Instagram. Acesta este un alt semn că între cei doi au intervenit probleme, chiar dacă au preferat să păstreze discreția și să nu ofere detalii despre o posibilă separare.

Cum a început relația dintre cei doi

În cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN.RO pe care l-au oferit în urmă cu ceva timp, Delia și Dr. Auday au povestit cum s-au cunoscut și ce lucruri i-au apropiat.

„Ne-am cunoscut în context profesional. Am venit la el la clinică, drept pacientă, și am făcut un mic schimb de servicii. I-am și citit în tarot. Stând de vorbă, m-a întrebat cu ce mă ocup, iar pe lângă faptul că sunt influencer, am menționat că citesc și în tarot. Când am deschis cărțile, nu am acordat multă atenție, dar un detaliu de la final mi-a atras atenția: apariția unei prezențe feminine în viața lui. Mie mi se formează imaginile în minte, iar eu am simțit că sunt eu acea persoană. Trebuie să fii obiectivă, iar când am simțit că nu mai sunt, am oprit citirea. (…) Citesc în tarot de mică, mama mea e terapeut Reiki”, a explicat Delia pentru CANCAN.RO.

Citește și: Lino Golden are iubită! Artistul și-a ales o copie aproape fidelă a fostei soții. Unde a dus-o în vacanță