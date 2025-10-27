Avem lista concurenților și nimeni nu se aștepta la ”combinația” asta! Surpriză în Thailanda! Ian dă nas în nas cu fosta la „Desafio: Aventura”

PRO TV a anunțat primii opt concurenți de la Desafio, noul proiect care se va filma în Thailanda! Aventura se apropie cu pași repezi, iar echipele se pregătesc intens pentru startul competiției din Asia. Trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – vor porni într-o experiență unică. Doar unul dintre cei 24 de participanți va fi marele câștigător al premiului în valoare de 150.000 de euro.

Noua emisiune de la PRO TV se vrea a fi o replică a celebrului format american „The Challenge”, care a debutat în 1998. Șefii trustului mizează foarte mult pe această producție. Cum va fi, însă? Ei bine, „Desafio – Sfidarea sau Provocarea” se vrea a fi o combinație între Survivor și Big Brother! Mai pe scurt, show în care concurenții vor fi supuși la probe fizice, de supraviețuire, dar în care vor fi și filmați și analizați 24/24 din punct de vedere psihologic și emoțional, în care prieteniile și noile relații dintre ei vor fi atent puse sub lupă.

Suntem foarte curioși cum se vor dezvolta interacțiunile dintre ei, mai ales ținând cont de faptul că printre cei aleși se numără și un fost cuplu. Un artist celebru și o influenceriță!

Haideți să aflăm primele opt vedete alese, așadar!

Ian este unul dintre aleșii cu care producătorii vor să facă audiențe maxime. Trapper-ul este la prima sa experiență de acest gen, așa că mai mult ca sigur, comunitatea sa de fani va fi foarte curioasă de parcursul său. Interesant este că, printre fetele alese, se numără chiar fosta sa! Ghici, ciupercă, cine-i!

Nimeni alta decât Bettyshor! Dovadă că nu se mai satură de celebritate după ce s-a luptat în cușca RXF cu Perversu, brunețica vrea să își testeze limitele și în Asia! Amuzant este că fix acolo va fi și Ian, care acum câtiva ani o punea să miaune precum o pisicuță! Suntem curioși ce onomatopee va mai scoate pe gură influencerița acum! 😂😂😂

Dacă tot vorbim despre foste, vă spunem că printre concurente se numără și fosta soție a lui Lino Golden! Tarotistă de meserie, blondina va renunța la pachetul de cărți și se va focusa mai nou pe probele fizice din Thailanda, pare-se. 😂

Ian nu este singurul ales artist! Producătorii au ales și o cântăreață, mai exact pe Codruța Filip! Soția lui Valentin Sanfira este gata să cucerească publicul.

Sergiu Califar este următorul participant dezvăluit. Tânărul are o firmă de design interior, însă acum schimbă puțin traiectoria și trece în lumina reflectoarelor.

Trecem la Alina Ceban. Obișnuită cu opulența, influencerița vrea să își întreacă limitele în Thailanda.

Nicolae Lupșor este antrenor de fitness. Susține că a făcut de toate, de la munca de pe șantier, la… striptease! 😮😮😮 Vedem cât de mult îl va ajuta vastul său CV, departe de casă!

Florin Prunea este următorul pe lista șefilor din PRO TV. Portarul schimbă macazul și trece de pe teren, așa cum ne-a obișnuit atâția ani, fix în junglă.

