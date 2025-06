David Popovici, un nou RECORD european! Sportivul a scris istorie în această seară

David Popovici scrie din nou istorie după o evoluție spectaculoasă în finala de 100 metri liber la Campionatul European de înot U23, desfășurat la Samorin, Slovacia. Detalii de ultimă oră!

La doar 20 de ani, fenomenul României a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record european, oprind cronometrul la 46,71 secunde. Timpul impresionant reprezintă al doilea cel mai rapid din istoria acestei probe la nivel mondial, fiind depășit doar de americanul Caeleb Dressel, care a înregistrat 46,66 secunde la Jocurile Olimpice din Tokyo 2021, potrivit Mediafax.

Performanța lui Popovici îl plasează peste americanul Jack Alexy, care deținea până acum al doilea timp al probei cu 46,99 secunde, stabilit în martie. În cursa de la Samorin, românul a dominat autoritar, terminând cu un avans de 1,62 secunde față de croatul Jere Hribar (48.33), care a luat argintul, în timp ce Toni Dragoja (48.67), tot din Croația, a completat podiumul cu bronzul.

România a mai avut un reprezentant în finala probei, pe Patrick-Sebastian Dinu, care s-a clasat pe locul 7, cu timpul de 48,87 secunde.

Aceasta este cea de-a treia medalie obținută de David Popovici la competiția de la Samorin, după aurul la 200 m liber și bronzul la 50 m liber. Performanțele sale reconfirmă statutul de lider al natației europene și alimentează speranțele românilor pentru viitoarele competiții internaționale. România a mai obținut o medalie de aur la Campionatul European U23 prin Denis-Laurean Popescu, care s-a impus în proba de 100 m fluture.

David Popovici a declarat că a fost cel mai rapid înotător din istorie pe ultimii 50 de metri ai cursei, oprind cronometrul la 23,98 secunde pe a doua lungime de bazin.

“Timpul e unul foarte bun, clar, suntem foarte bucuroști. Dar ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru niște analize, când se uita antrenorul meu pe split-urile 50-urilor, că am înotat în sfârșit pe a doua lungime de bazin sub 24. Adică sunt primul om care a înotat sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua, ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult decât timpul de 46,71. Recordurile sunt făcute să fie doborâte. Așa cum îmi doream când eram mai mic să bat recordul mondial, am și făcut-o ulterior, e la fel. Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, mai devreme sau mai târziu. Când am bătut eu recordul, trecuseră 13-14 ani de când fusese stabilit. Fusese în 2009, l-am bătut în 2022, în 2024 a fost bătut al meu. Asta e și frumusețea, nimic nu e permanent. Nu am pregătit mai nimic, adică nici măcar nu ne-am antrenat foarte mult pentru această competiție.bNu am intrat în îngustare, cum îi spuneam noi, în taper, dar, cum am tot zis, am încercat și eu, pe cont propriu, să mă gândesc ce a fost totuși diferit la competiția asta și am ajuns la o singură concluzie simplă. Sunt liniștit, adică sunt bine cu viața mea, lumea din jurul meu e bine, familia mea e sănătoasă, prietenii mei sunt alături de mine și așa că, atâta timp cât am asta, mă pot focusa pe ceea ce iubesc eu.”, a declarat David Popovici, potrivit golazo.ro.