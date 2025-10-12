Românii care rămân fără vouchere! Ministrul a făcut anunțul trist

Vești proaste pentru unii români! Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut un anunț neașteptat legat de anumite vouchere care veneau în ajutorul mai multor oameni. Află, în articol, cine va rămâne fără susținere de la stat!

Vineri, 10 octombrie 2025, Diana Buzoianu a transmis că va fi adoptat un memorandum care presupune investirea banilor de la unele proiecte ale Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) către alte programe mai importante, precum apă- canal. Astfel, voucherele de care mulți români beneficiau pentru mașini, tractoare, panouri fotovoltaice, sobe sau eficietizarea energetică a casei ar putea deveni istorie.

Ce a declarat ministrul Diana Buzoianu despre vouchere

Ministrul Mediului a susținut că AFM-ul se lăuda cu proiectele gestionate pentru că zeci de mii de vouchere erau date în câteva secunde. Ei bine, situația urmează să se schimbe. Diana Buzoianu are de gând să prioritizeze programe strategice. Deja a ajuns la o concluzie, împreună cu cei de la conducerea Administrației Fondului pentru Mediu.

„AFM-ul gestionează sau a gestionat până în momentul de faţă o multitudine de programe care aveau ca o mândrie personală că, în câteva secunde, se dădeau zeci de mii de vouchere. Asta a fost raţiunea până în momentul de faţă, alea au fost deciziile politice, până la acel moment. Am ajuns în Minister şi am decis împreună cu conducerea AFM că trebuie să fie prioritizate proiecte strategice”, a spus ministrul Mediului, în judeţul Maramureş.

Ministrul Mediului a explicat faptul că va fi adoptat un memorandum în perioada următoare. Acesta are rolul de a duce banii de la proiectele AFM către programele mai importante, precum apă-canal sau centre de aport voluntar.

„Ne pregătim să adoptăm, în acest sens, un memorandum în perioada imediat următoare, care să ducă banii de la proiecte, care până acum însemnau vouchere date în câteva secunde la zeci de mii de oameni, care sigur că te fac popular, la nivel politic, dar nu rezolvă probleme sistemice pe care le avem, să ducem banii de la astfel de programe, către programe de care e nevoie în toată ţara. Pe viitor va trebui să ne uităm inclusiv pe zona aceasta de programe care să aducă bani pentru ecologizarea iazurilor”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Citește și: E OFICIAL: ei sunt românii care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Nicușor Dan a promulgat legea!