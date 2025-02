Irisha face dezvăluiri în premieră, după ce și-a oficializat relația de Dragobete! Pactul cu iubitul italian! ”Să-mi spui ce vrei să…”

Irisha și-a asumat chiar de Dragobete pe rețelele de socializare legătura cu un afacerist italian. Prezentă marți seara la un eveniment monden, fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, pactul făcut cu Domenico Perri, chiar de la începutul relației, mai exact ea este cea care dă direcția corectă în privința cadourilor și surprizelor cu care italianul o răsfață.

După 8 luni de relație, Irisha vorbește deschis despre bărbatul care o face fericită. Creatoarea de conținut ne-a mărturisit că italianul îi dedică timp suficient și că pe lângă vacanțele petrecute împreună, Domenico a învățat destul de bine limba română, fiindu-i alături în București.

Irisha: “Pozele nu exprimă emoțiile și sentimentele pe care le trăiesc în momentele acelea”

CANCAN.RO: Lumea te-a admirat datorită acestui outfit. Cum l-ai ales?

Irisha: Mulțumesc! Prima dată am făcut această capă. Este făcută manual de o prietenă de-a mea, creatoare, și după am accesorizat-o, stilizat-o. Ulterior am pus pantalonii, pantofii și am interpretat ceva pentru că e parfum arăbesc și atunci am zis să iau ceva de la arabi și anume cagula.

CANCAN.RO: Ești genul care se hotărăște repede înainte să pleci la un eveniment sau durează ore bune pregătirile?

Irisha: De cele mai multe ori da, dar am și eu așa să zic lapsusuri stilistice. Uneori nu am inspirație sau mi-e lene și poate durează, mă gândesc cu o seară înainte. Dar, în general, așa acum decid, pe moment.

CANCAN.RO: Cât de diferită este viața ta față de ceea ce postezi pe instagram?

Irisha: Pe instagram în ultima perioadă postez destul de puțin. Nu e deloc diferită. Pe instagram postez ce face parte din viața mea, dar nu include toată viața mea. Nu e diferită, e la fel, ba e mai frumos în realitate. Pozele nu exprimă emoțiile și sentimentele pe care le trăiesc în momentele acelea.

CANCAN.RO: Să vorbim un pic și despre ultima postare alături de iubitul tău. De ce a durat atât de mult până să vă vedem împreună?

Irisha: Toată lumea ne-a văzut împreună din primele zile. Nu ne-am ascuns nicio secundă. Am ieșit la cine, am călătorit, ne-am ținut de mână peste tot. Doar că acum am simțit să postez eu personal. El a postat mai devreme. Eu am simțit acum să postez și am făcut așa cum am simțit. Tot timpul îmi ascult sufletul.

Irisha: “Petrece mult timp în România. Iubește, se simte bine, trebuie să stea lângă iubita lui, nu?”

CANCAN.RO: Cu ce te-a surprins de Dragobete?

Irisha: Mi-a adus cosmetice de la Yves Saint Laurent. Știe că-mi plac, mereu sunt în căutare de blush-uri, rujuri, parfumuri. A adus ditai punga de YSL și asta a fost, flori evident.

CANCAN.RO: Cum se desfășoară povestea asta între avioane? Locuiți în țări diferite. Cât timp alocați pentru relație?

Irisha: Să știi că el alocă mult timp iubitei sale. Așa că petrece mult timp în România. Iubește, se simte bine, trebuie să stea lângă iubita lui, nu?

CANCAN.RO: A învățat limba română?

Irisha: Da, vorbește. Evident că face niște greșeli. Fac o listă de cuvinte amuzante pe care le traduce el din italiană în română, cu niște terminații așa, râd foarte mult cu el. Vorbește propoziții întregi, deja vorbește bine.

CANCAN.RO: În momentul în care v-ați cunoscut, el te știa de la televizor?

Irisha: Nu mă știa, nu mă știa de nicăieri. Eu nu-l știam de nicăieri. Acolo ne-am cunoscut.

Irisha: “Mie îmi plac surprizele spuse”

CANCAN.RO: Când a aflat că ești cunoscută?

Irisha: Suferă puțin așa că apare peste tot și mai zice: “Nu putem face nimic, că e presa după noi!” I-am zis: nu te mai plânge, asta e situația, ce să facem? E ok, adică s-a acomodat.

CANCAN.RO: Până să vă cunoșteți mai bine, s-a întâmplat să-ți ia un cadou care nu ți-a plăcut?

Irisha: Noi ne-am înțeles de la început că mie îmi plac surprizele spuse.

CANCAN.RO: Adică îi dai indicații?

Irisha: Mai bine să-mi spui ce vrei să faci, ce vrei să-mi iei, ca să îți dau direcția corectă, pentru că și el mi-a zis: “Ești mai dificilă la gust, pentru că îți place altceva decât ar alege toată lumea. Și atunci dacă vreau să-ți iau nu știu ce pantofi cadou sau nu știu ce geantă cadou, ce culoare preferi?” La modul ăsta discutăm, dar mie îmi plac surprizele spuse.

CANCAN.RO: Ce obiective ai pentru acest an și pe plan personal și profesional?

Irisha: Personal deja s-a întâmplat ce a trebuit să se întâmplă. A venit Cupidon și la mine. Acum las soarta, viața și pe el să mă surprindă. Profesional în schimb am foarte multe planuri legate și de brandul meu personal. Vreau și în muzică să mai fac chestii și să continui cu proiectele pe care le-am început, pentru că sunt foarte frumoase.

