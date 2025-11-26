Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ

Irina Ceban, cunoscută sub numele de Irisha, are o zi hai să zicem nu proastă, dar atipică. În timp ce savura o cafea, niște indivizi îi blochează roțile mașinii. Nu, nu sunt rakeți din Republică, deși Irisha e originară de peste Prut. Sunt doar angajații de la parcări neregulamentare. Ce face Irisha? Ce reacție are? Cât de rău se enervează? CANCAN.RO are imaginile care vor clarifica totul.

Îmbrăcată cu un palton gri (se poartă gri la greu în toamna asta!) cu modele ecosez pe spate și buzunarele aplicate, vedeta își lasă mașina pe stil ”stau și eu cinci minute”, probabil cu numărul în parbriz, și intră la Starbucks să-și ia o cafea.

În câteva minute, ziua ei se schimbă fundamental, pentru că în scenă apar băieții de la blocări roți, care îi aplică scurt aparatul pe janta față stânga. Ce reacție a avut fosta concurentă de la Bravo, ai stil? A avut stil, sau a făcut ca toate alea? Irisha e o femeie atât de stilish, că nu era posibil să se manifeste urât.

Irisha le face ochi dulci băieților de la blocări, dar nu merge

În primul rând, Irisha e model. Și nu doar model pe podiumul de modă, gen defilări la Bucharest Fashion Week, de unde a postat pe Insta niște poze bombă, ci e și model în societate. Din imagini se vede că nu protestează deloc față de sancțiunea primită, mai ales că era în offside clar.

Totuși, se vede dezamăgirea de pe fața ei în timp ce se îndreaptă cu cafeaua într-o mână și doza de suc în cealaltă. A crezut pentru o clipă că nu vede bine! Imaginile arată că efectiv a avut un mic șoc. Poate a sperat că băieții doar îi lasă un pliant cu rame de ochelari la reducere, sau o invitație la conferința despre rucsacul de urgență pentru cutremure sau ceva de genul acesta, dar uite că nu e vorba de asta, ci de ceva destul de neplăcut.

Bine, e neplăcut în sensul de ”first world problems” – probleme de bogați. În timp ce alți oameni nu au apă potabilă, sau nu au antibiotice, noi am ajuns să ne supărăm că stăm la trei semafoare la rând, sau că am luat o amendă pentru că am lăsat mașina în poarta cuiva.

Până la urmă, Irisha face haz de necaz! Ce altceva să faci, când pățești din astea? Bine că n-a fost mai rău. Mercedesul putea să dispară cu totul, nu doar să aibă roata blocată. Și, dacă tot glumim, avea și varianta să meargă cu Mercedesul la un chioșc de reparații GSM, să-i facă unlocking la roată. 🤣

