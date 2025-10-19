Irisha, atingeri pe furiș cu un bărbat misterios! S-a lăsat dusă de val la festival și…

Irisha a învățat o lecție importantă după despărțirea de logodnicul italian. Să nu piardă timpul prea mult, ci să se redreseze rapid. Cum, poate vă întrebați? Cum altfel dacă nu cu ajutorul unei noi prezențe masculine, gata de distracție la orice oră. Am pomenit distracția, pentru că așa i-a surprins CANCAN.RO, la un party de zile mari la Enigma Festival, acolo unde am văzut-o pe brunetă că n-a stat prea mult timp pe tușă. Și-a găsit un tânăr prezentabil, cu mâini…jucăușe. Detaliem totul, imediat!

Doar câteva luni de zile (nu prea multe), i-au fost de ajuns Irishei pentru a se vindeca după separarea de fostul. Cu zâmbetul la purtător și energia la maxim, și-a dat un refresh vieții sentimentale.

A găsit nu doar evenimentul perfect, ci și partenerul de distracție (și nu numai, dacă analizăm puțin imaginile). Bun, zis și făcut! Însoțiți de alți câțiva prieteni, au dat fuga la Enigma Festival, acolo unde distracția a fost în toi. Dar și atingerile!

Irisha, atingeri pe furiș, dar în văzul tuturor, cu un bărbat misterios

Atmosferă incendiară și chef de distracție: bifat! Un tânăr cu barbă, ușor ciufulit și cu toată atenția îndreptată către brunetă: din nou, bifat! Irisha a avut toate elementele necesare pentru o seară de neuitat. Și ținuta, să nu uităm de ținută. Nu de alta, dar vedeta nu și-a făcut așa apariția, oricum! Abdomenul ăla cu pătrățele trebuia scos la interval, cu ajutorul unui crop top, care mai avea și un decolteu amețitor. Păi cum să ne mai mirăm că bărbatul care o însoțea nu și-a putut ține mâinile departe de ea nicicum. Bine, excepție făcând momentele în care altceva îi atrăgea atenția. Mai concret, atunci când nu avea mâna pe talia Irishei, o avea pe…sticlă. Deh, o fi avut nevoie de puțin curaj, poate l-au năpădit emoțiile în preajma brunetei. Sau setea. De iubire! 😉

Ce să mai, mângâierile dintre ei nu au mai lăsat loc de prea multe dubii. Există o chimie evidentă, iar asta se putea vedea și din felul în care îl privea influencerița. Știți, privirea aceea galeșă de femeie îndrăgostită, la început de relație, atunci când fluturașii zburdă haotic? Aia! Pare un început promițător, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi.

