Irisha s-a întors la „prima dragoste”. Rezoluție de Anul Nou sau doar superstiție?

Irisha, pe numele său real Irina Ceban, pare să aibă o rezoluție de Anul Nou. Fără bărbați în 2026? Doamne-ferește! Dar la români așa se spune, că tot anul va fi așa cum e prima zi. CANCAN.RO are indicii fotografice despre cum o să-i meargă influenceriței în anul 2026! Și tot fotografice sunt noile ei înclinații. Despre ce să fie vorba? S-o luăm metodic.

Fericită, de-a dreptul radioasă! Așa iese Irisha din cunoscutul restaurant Uanderful la început de an. Nu e singură, dar nu e nici combinată, cum se spune. E cu o prietenă, nu cu un bărbat, cum eram obișnuiți s-o vedem pe final de an (vezi aici detalii). Poate e la un soi de dietă, cine știe. Cam toată lumea în perioada asta se ambiționează să renunțe la ceva. La fumat, la mâncat. Dar să renunțe Irisha la bărbați? Ferească Dumnezeu! Sperăm ca superstiția să nu se verifice în cazul ei, pentru că vrem s-o vedem și altă dată cu fața așa radioasă, tenul sănătos, roșie în obraji și cu poftă de viață.

Irisha are rezoluții noi pentru 2026

Înfofolită într-o haină bej, lungă până în pământ, Irisha iese din local cu zâmbetul ei frumos, care contribuie serios la încălzirea globală, pentru că niciun bărbat nu rămâne indiferent când îl observă. Tocmai de aceea pare improbabilă o asemenea rezoluție de Anul Nou.

De data asta, Irisha urcă într-o mașină de ride sharing împreună cu o roșcată, în timp ce-și potolește șuvițele rebele, care se zburătăcesc de la crivățul nopților bucureștene. Totul în timp ce stă pe telefon, probabil ca să vadă când apare mașina în fața localului.

Cântăreața se întoarce la o iubire mai veche

Dar ce vedem deosebit la Irisha în aceste fotografii obținute de CANCAN.RO? Se pare că Irina Ceban, absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Chișinău, a revenit la pasiunile mai vechi, pentru că iese din Uanderful cu un aparat foto vintage în mână.

Ideea de vintage a prins la români. Vinilurile sunt la modă. La unele petreceri apare DJ-ul cu un gramofon și mixează discuri rare cu Zavaidoc. La nunțile în lanuri de lavandă vine fotograful cu un aparat Daguerreotype, îi pune pe nuntași să stea cu zâmbetul înghețat un minut și ceva, până se impregnează imaginea pe placa acoperită cu bromură de argint. E normal s-o vedem și pe Irisha cu un aparat de modă veche.

CITEȘTE ȘI: Irisha, atingeri pe furiș cu un bărbat misterios! S-a lăsat dusă de val la festival și…

