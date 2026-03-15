BANCUL ZILEI | „Sunt la cimitir, îl îngroapă pe nea Ion”

Este weekend, iar atmosfera de sfârșit de săptămână trebuie simțită din plin. După zilele aglomerate din timpul săptămânii, un moment de relaxare și câteva clipe de bună dispoziție sunt binevenite pentru oricine. De aceea, pentru a completa starea de bine specifică weekendului, v-am pregătit un banc care cu siguranță vă va stârni râsul.

De data aceasta, personajul principal este nea Ion, care, mai în glumă, mai în serios, s-a grăbit puțin cam devreme să le facă o „vizită” celor de pe lumea cealaltă.

– Unde ești?

– Sunt la cimitir, îl îngroapă pe nea Ion.

– A murit nea Ion?

– N-a murit, dar îl îngroapă azi că mâine se anunță ploi.

Alte bancuri amuzante

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:

– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bula, dar se spune Ohio.

– Spune si capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă lipsește câteva zile de la școală

Bula lipseste cateva zile de la scoala.

La intoarcere profesoara il intreaba:

– Bulă, ce s-a intamplat de ai lipsit?

– Tata a fost ars, doamna profesoara.

– Grav?

– Cred ca da. Cei de la crematoriu dau flacara destul de mare!

Întâlnire romantică la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

CITEȘTE ȘI: BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”

BANCUL ZILEI | „Tataie, ce ți-ai cumpărat din prima pensie?