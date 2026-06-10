Dispar cardurile clasice. Ce metodă de plată le va înlocui în următorii ani

Se pregătește cel mai mare șoc pentru buzunarele românilor și ale consumatorilor din întreaga lume! Cardurile bancare clasice pe care le avem cu toții în portofel vor fi eliminate definitive. Noua tehnologie bazată pe Inteligență Artificială și tokenizare le va înlocui complet în următorii ani, iar plățile vor fi făcute automat de roboți în locul nostru.

Uitați de momentele în care scoteați cardul din portofel ca să plătiți la magazin sau introduceați manual codurile lungi pe internet. În următorii ani, asistenții personali bazați pe Inteligență Artificială (AI) vor deveni agenți autonomi de cumpărături, capabili să facă tranzacții singuri, fără ca noi să mai mișcăm un deget. Noua metodă care va îngropa definitiv cardurile tradiționale se numește tokenizarea inteligentă.

Dispar cardurile clasice

Analiștii din domeniu au explicat cum va funcționa noua tehnologie și la ce să se aștepte consumatorii din toată lumea.

„Pe măsură ce asistenții AI evoluează de la simpli consilieri la agenți de cumpărare, stratul de plăți devine punctul în care intenția este transformată în acțiune”, au spus ei.

Marele gigant Visa a explicat că actualele sisteme sunt complet învechite pentru pretențiile din prezent. Michele Herron, vicepreședinte senior în cadrul companiei, a anunțat că suntem abia la începutul unei transformări radicale.

„Suntem abia la marginea prăpastiei”, a avertizat acesta.

Consumatorii moderni nu mai au răbdare, iar dacă sistemul nu este ultra-rapid, renunță instant la cumpărături. Directoarea Visa a recunoscut că pretențiile clienților s-au schimbat radical.

„Dacă sunt pe telefon și vreau să cumpăr ceva, iar butonul meu preferat de plată nu este disponibil, renunț”, a spus ea.

Pentru ca roboții AI să poată cumpăra singuri haine, mâncare sau bilete de avion în locul nostru, cea mai bună soluție este tokenizarea, care ascunde complet datele reale ale cardului.

În timp ce cardurile clasice își trăiesc ultimele clipe, plățile în timp real au înregistrat volume record prin rețelele RTP. Experții au spus că oamenii își gestionează complet diferit bugetele strânse în perioadele de criză, mutând banii fix în secunda în care au nevoie de ei. În rapoartele de specialitate, valoarea strategică a plăților instant este descrisă ca o armă de control absolut.

„Plățile în timp real nu mai înseamnă doar transferul mai rapid al banilor. Pe măsură ce adopția accelerează, companiile descoperă că plățile instant oferă ceva mult mai puternic: experiențe mai bune pentru clienți, un control mai strict al numerarului și o mai mare certitudine pentru fiecare tranzacție”, se arată în rapoartele de specialitate.

Ce spun economiștii

Noua realitate a plăților de zi cu zi a fost taxată dur de economiști, care spun că familiile sunt obligate să se adapteze din mers. Aceștia consideră că mulți consumatori vor fi mai nemulțumiți decât înainte.

„Volumele record de tranzacții din rețea reflectă mai mult decât creșterea adopției; ele semnalează o schimbare în modul în care consumatorii folosesc plățile instant în viața financiară de zi cu zi. Acestea devin instrumente pentru administrarea fluxului de numerar, permițând consumatorilor să mute bani exact în momentele în care au nevoie. Pe măsură ce gospodăriile se confruntă cu bugete mai restrictive și rutine financiare mai complexe, această schimbare redefinește rolul plăților instant în ecosistemul mai larg al plăților”, au spus ei.

Atenție, însă! Cu cât tehnologia este mai avansată, cu atât hackerii devin mai periculoși. Marile instituții financiare și cooperativele de credit sunt avertizate că, dacă se mișcă prea încet când un client este atacat, își pierd reputația definitiv.

„Modul în care o cooperativă de credit răspunde la fraudă poate influența semnificativ loialitatea pe termen lung a membrilor. Răspunsurile lente sau neclare pot eroda încrederea exact în momentul în care membrii sunt cei mai vulnerabili. O notificare întârziată, un proces complicat de contestare sau o comunicare inconsistentă pot transforma un eveniment negativ într-o problemă reputațională de durată”, au mai spus economiștii.

Karen Postma, vicepreședinte în cadrul Velera, a lansat un avertisment despre valul de fraude inteligente cu care ne confruntăm. El a spus că protejarea consumatorilor este pe primul loc.

„Natura fraudei se schimbă rapid, iar cooperativele de credit se confruntă cu un peisaj al amenințărilor definit de atacuri coordonate, fraude în care consumatorii sunt implicați și escrocherii tot mai sofisticate. Protejarea membrilor necesită acum depășirea controalelor fragmentate și trecerea la o apărare dinamică, pe mai multe niveluri, care unifică datele din fiecare punct de contact”, a mai declarat acesta.

De aceeași părere sunt și șefii de la WEX, care au anunțat oficial sfârșitul unei ere și introducerea barierelor de securitate dinamică ce vor opri atacul înainte ca banii să dispară.

„Epoca prevenirii reactive a fraudelor s-a încheiat. Modelele vechi pur și simplu nu mai pot ține pasul cu viteza plăților instant și a API-urilor. Ne îndreptăm spre un viitor în care securitatea nu mai este o idee secundară, ci o componentă centrală a designului plăților, eliminând practic riscul de fraudă din tranzacție înainte ca aceasta să înceapă”, au transmis aceștia.

Nici băncile nu vor mai funcționa ca pe vremuri

Nici băncile care dau credite nu mai pot funcționa ca pe vremuri. Clienții vor limite dinamice și dobânzi calculate pe loc, în timp real, lucru imposibil de realizat pe softurile vechi de zeci de ani.

„Creditul intră într-o nouă etapă în care flexibilitatea, vai, viteza și precizia nu mai reprezintă diferențiatori, ci așteptări. Emitenții nu pot oferi rate în timp real, limite dinamice sau opțiuni personalizate de rambursare pe infrastructuri construite pentru o altă eră. Instituțiile care vor conduce următoarea etapă de creștere a creditării sunt cele care își modernizează infrastructura la nivelul registrelor contabile și unifică emiterea și procesarea creditului într-o singură arhitectură configurabilă”, au mai transmis economiștii.

Mai mult, din cauza regulilor tot mai aspre și a accesului extrem de dificil la banii băncilor, apare o nouă bombă pe piață: creditul garantat.

„Pe măsură ce accesul la credit devine mai restrictiv pentru mulți consumatori, iar veniturile generate de cardurile de debit sunt supuse unei presiuni constante din partea reglementărilor, creditul garantat se află la intersecția dintre incluziunea financiară și strategia comercială. Următorul capitol va fi definit de cât de inteligent sunt proiectate mecanismele sale. Modelele emergente care modernizează finanțarea și administrarea creditului garantat încep să elimine aceste bariere și deschid drumul către o adopție mai largă”, au mai anunțat economiștii.

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