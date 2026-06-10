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Dezvăluirea unui curier care spune că gustă din mâncarea clienților: „În fiecare zi iau ceva”

De: Irina Vlad 10/06/2026 | 19:30
Dezvăluirea unui curier care spune că gustă din mâncarea clienților: „În fiecare zi iau ceva”
sursă foto: social media
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Mai întâi ia o porție dintr-un bol, îl închide și îl pune înapoi în geanta termică. Apoi ia un alt recipient, mai ia câteva înghițituri și pleacă pe bicicletă. Tot mai multe astfel videoclipuri de acest fel, în care apar livratori de mâncare, circulă în ultima vreme pe rețelele de socializare.

Fenomenul pare să fie răspândit în aproape toate țările din lume. Cu ceva timp în urmă, o postare a devenit virală după ce un curier a mărturisit că el obișnuiește să ia regulat câte puțin din mâncarea destinată clineților. Cazul a declanșat o amplă dezbatere în online despre siguranța mâncării livrate pe platformele destinate.

Obiceiul pe care majoritatea curierilor de mâncare îl au

În videoclip apare un curier care livrează mâncare și care gustă din comenzile pe care le transportă. Acesta deschide o caseriolă, mănâncă din ea, apoi o pune în geanta termoizolantă. După aceea, el își continuă drumul pe bicicletă către destinatarul căruia ar fi trebuit să îi livreze comanda. Potrivit informațiilor din presa străină, încă nu este clar dacă filmarea a fost realizată în Slovacia sau în altă țară.

Cazul a fost amplificat după ce la scurt timp un curier a vorbit public despre aceste practici. El a recunoscut că obișnuiește să guste din mâncarea clienților: „În fiecare zi iau ceva. Nimeni nu face nimic în privința asta”, ar fi spus acesta.

Deși ideea că un șofer ar lua o gură din fiecare comandă nu mai este o legendă urbană, aceste abateri grave sun surprinzător de frecvente. Un sondaj realizat de US Foods a relevat că aproape 28% dintre șoferii de livrări recunosc că iau mâncare dintr-o comandă în timpul transportului. Livratorii au recurs la rețelele sociale, precum Reddit și TikTok, pentru a recunoaște acest comportament. Unii se referă la aceasta ca la un „obicei” inevitabil în timpul turelor lungi, în timp ce alții au făcut-o ca represalii pentru bacșișurile mici.

Dacă vă confruntați cu astfel de situații sau cu lipsa mâncării, există pași concreți pe care îi puteți face pentru a vă asigura că mâncarea ajunge în siguranță. Verificați sigiliile: multe restaurante și aplicații folosesc acum autocolante care indică dacă pungile au fost deschise. Dacă sigiliul este rupt, raportează imediat acest lucru serviciului de asistență.

Evaluează șoferul: dacă suspectezi că livratorul ar fi gustat din mâncarea ta, folosește centrele de asistență pentru a raporta curierull și a obține o rambursare. Fă fotografii: fă întotdeauna o fotografie a mâncării livrate exact așa cum ajunge, pentru a oferi dovezi pentru cererea ta de rambursare.

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