Cântăreața Alessia continuă războiul cu tatăl copilului, la 4 ani de la divorț! Ce i-a transmis fostul soț: “Vrea bani de buzunar”

Alessia, artista care a intrat în atenția publică nu doar prin prisma carierei sale muzicale, ci și prin prisma scandalului de proporții pe care l-a avut cu tatăl copilului ei, Ionuț, dar și cu foștii ei socrii. După ce Alessia și Ionuț au divorțat, cei doi au ajuns la cuțite, iar cântăreața a cerut două ordine de protecție împotriva lui, pe care le-a și obținut. Cei doi au dus un conflict greu de gestionat de ambele părți, cu atât mai mult cu cât, aveau și un băiețel mic. În plus, așa cum știm, în conflict s-au implicat și foștii socrii pe care artista îi acuza că ar fi fost violenți cu ea. Păreau că lucrurile au fost lăsate în trecut și, atât Alessia, cât și Ionuț îngropaseră securea războiului de dragul fiului lor, Alvin. În plus, artista a ales să aibă o relație civilizată cu foștii ei socrii, iar fiul ei îi vizita des. După patru ani de tăcere, ies noi detalii la iveală despre relația reală dintre cântăreață și tatăl fiului ei. Ea a fost cea care a dezvăluit totul, iar CANCAN.RO a aflat și alte detalii explozive despre relația lor. În plus, și tatăl copilului, Ionuț, i-a dat o replică dură cântăreței după ce aceasta a făcut confesiuni publice!

Alessia și Ionuț au fost protagoniștii unui scandal fără precedent în showbiz. Au divorțat cu scandal, iar conflictul a escaladat atunci când cântăreața și fostul soț au apelat la instanță pentru a-și face dreptate. Artista a obținut atunci și două ordine de protecție împotriva bărbatului, după ce l-a acuzat pe el, dar și pe părinții lui de violență și comportament agresiv. Artista a spus că situația i-a afectat viața personală și cariera, așa că a decis să ia aceste măsuri pentru siguranța ei și a copilului său. Totul s-a tranșat în instanță, acolo unde artista a obținut custodia copilului, dar a fost stabilită și pensia alimentară pe care Ionuț a fost obligat să o plătească pentru fiul lor. Însă, potrivit artistei, deși au trecut anii, tensiunile s-au tot acumulat, iar suma pe care o primește cu titlul de pensie alimentară este insuficientă pentru nevoile copilului lor.

Alessia nu mai tace! Artista spune că tatăl fiului ei nu se implică financiar: „Mă șochează”

După o perioadă în care a evitat să vorbească despre conflictele cu fostul soț, artista a susținut că situația nu este deloc așa cum a încercat până acum să o prezinte. Unul dintre motivele conflictului dintre ei ar fi nemulțumirea ei față de banii pe care îi primește de la tatăl copilului ei. Aceasta povestește cum o discuție recentă a degenerat din cauza acestui lucru.

„Situația mea cu tatăl copilului care îmi plătește pensia alimentară de 450 de lei. Când a adus copilul astăzi i-am spus că școala costă 3.500 de lei. A început să spună că eu am vrut școala aceea, eu m-am luptat pentru copil în instanță și tot felul de lucruri de genul. Mi-a zis că dacă îi arătam ce fac cu 450 de lei și ce îi cumpăr poate primeam mai mult, dar așa nu am cum să îți dau mai mult. Nu știu cum să reacționez, mă șochează. Adică, dacă eu am câștigat copilul în instanță și m-am luptat pentru el, asta îl face pe el mai puțin tată”, a spus Alessia.

Sursele CANCAN.RO spun că Alessia este foc și pară și nu mai are de gând să bage sub preș tot ceea ce a trăit în acești șase ani. Se pare că lucrurile dintre ea și Ionuț ar părea ok atâta vreme cât ea nu ar mai spune nimic pe această temă, însă acum este decisă să nu mai tacă pentru a menține aparent liniștea în familia ei. Artista ar fi deranjată de atitudinea fostului soț în contextul în care ea nu i-ar fi cerut lui bani în plus, nu s-a judecat cu el pentru restabilirea pensiei alimentare dar, dezinteresul lui și neimplicarea financiară, spun sursele din apropierea ei, au determinat-o pe cântăreață să ia atitudine.

În plus, un alt aspect care a dernajat-o în trecut pe Alessia și a făcut-o să nu se simtă în siguranță ar fi faptul că pe perioada cât ordinele de protecție erau active, atât Ionuț, cât și părinții lui le-ar fi încălcat.

Ionuț îi dă replica fostei soții: „Să își facă publicitate pe talentul ei, nu pe copilul meu”

În urma acuzațiilor pe care fosta soție i le-a adus, CANCAN.RO l-a contactat pe Ionuț Alexe pentru a își spune punctul de vedere. Bărbatul susține că nu se pune problema de neplata pensiei alimentare, dimpotrivă. Bărbatul susține că el are facturile și dovezile tuturor plăților pe care i le-a făcut fostei soții pentru fiul lor.

„Am transferurile făcute din ultimele luni și nu au nicio legătură cu ce a spus ea. Eu am totul trecut, de șase luni păstrez toate chitanțele, facturile. Eu am sunat-o să o întreb la ce oră să-i aduc băiatul, iar ea îmi ține teoria chibritului că de ce nu am sunat-o din timp. E treaba ei, nu vreau să mai continui scandalul acesta. Ea vrea să își facă publicitate pe seama acestei situații, iar eu nu vreau să dau apă la moară. Să își facă publicitate pe talentul ei, nu pe copilul meu. Nu mai are concerte cred și de asta a început iar, altfel nu îmi explic de ce a început iar. Discuțiile acestea afectează copilul și nu cred că e cazul să le continuăm. E mic și suferă cel mai mult și ar fi bine să înțeleagă și ea asta. Pe mine nu mă interesează ce spune ea, ce vrea acum?! Vrea bani de buzunar”, a spus Ionuț pentru CANCAN.RO.

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