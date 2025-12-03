Divorț cu scandal, ordine de protecție și acuzații grave. Artista detonează adevărul! Ce i-au făcut EX-ul și socrii ei

Alessia este una dintre artistele care rupeau topurile muzicale, iar melodiile ei erau hit-uri cu milioane de accesări. În urmă cu 10 ani, vedeta era pe val, iar presa scria mereu despre ea. Doar că, la un moment dat, a lovit-o dragostea, s-a pus la „casa ei” cu Ionuț, cel pe care l-a făcut și tatăl unui băiețel adorabil, și alături de care spera că va îmbătrâni. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, iar artista și tatăl copilului ei au ajuns la despărțire. Și a fost una cu scântei, ordine de protecție și acuzații de ambele părți. În plus, problemele s-au agravat atunci când foștii socrii ai Alessiei au intervenit în cearta lor. Timpul însă vindecă tot, iar terapia i-a ajutat pe cântăreață și tatăl fiului ei să treacă peste neînțelegeri și să aibă o relație civilizată de dragul copilului. În ceea ce-i privește pe foștii socrii, lucrurile stau diferit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Alessia care ne-a povestit cum stau acum lucrurile, dar și ce proiecte pregătește.

„De Crăciun, fii mai bun!”, așa ne îndeamnă un cântec celebru, doar că în unele cazuri, rănile nu se uită prea ușor și nici nu trec cu timpul. După ce Alessia și Ionuț au divorțat, cei doi au ajuns la cuțite, iar cântăreața a cerut două ordine de protecție împotriva lui, pe care le-a și obținut. Cei doi au dus un conflict greu de gestionat de ambele părți, cu atât mai mult cu cât, aveau și un băiețel mic. În plus, așa cum știm, în conflict s-au implicat și foștii socrii pe care artista îi acuza că ar fi fost violenți cu ea. Cum sunt acum lucrurile, la aproape patru ani de la scandalul tumultuos, aflați în rândurile următoare.

Alessia nu a făcut complet pace cu „trecutul”: „Păstrăm distanța!”

În urmă cu câteva luni, Alessia ne povestea că ea și tatăl fiului ei au reușit să lase orgoliile deoparte și să ajungă să aibă o relație cordială de dragul fiului lor. Cu toate că între ei au existat rănile trecutului și amintiri greu de șters, cei doi au reușit în timp să lase orgoliile deoparte și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: creșterea și educarea fiului lor, Alvin. Terapia i-a ajutat să comunice altfel, să se responsabilizeze și să înțeleagă că un copil are nevoie de ambii părinți, chiar dacă aceștia nu mai formează demult un cuplu. Așadar, de sărbători, vedeta a decis să facă ea un pas către fostul partener.

„Ne bucurăm și noi de sărbători cu ocazia asta pentru că noi artiștii nu prea avem sărbători. Este primul an în care eu petrec sărbătorile alături de familie. Voi petrece alături de băiatul meu, de părinții mei. Nu m-am gândit dacă să-l invit (n.r. pe Ionuț), dar dacă e bucuria copilului, iar el este disponibil, eu îmi doresc să vină. Sigur o să petrecem împreună în acea perioadă pentru că este și ziua de naștere a lui Alvin. În general nu am făcut Crăciunul împreună pentru că oricum ne vedeam pe 29 de ziua băiatului nostru, dar anul trecut a fost primul an în care am sărbătorit Crăciunul împreună de când ne-am despărțit și probabil că urmează să-l facem și anul acesta. Am ajuns la o maturitate în care am realizat că primează fericirea copilului. Suntem oameniîn toată regula și nu se întâmplă nimic dacă stăm în aceeașiîncăpere pentru bucuria lui Alvin. Colaborăm oricum foarte bine în ceea ce privește creșterea lui”, povestește Alessia pentru CANCAN.RO.

Dacă a reușit cu fostul partener să ajungă la un consens, în privința foștilor socrii, lucrurile sunt la fel de tensionate, astfel că artista preferă să stea la distanță.

„Părinții lui Ionuț nu vin, păstrăm distanța, așa e cel mai bine. Nu am nimic cu ei personal, am ajuns la un grad de maturitate în care iau lucrurile așa cum sunt și încerc să înțeleg pe toată lumea că fiecare este în felul lui”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Știți cum se spune: Atunci când vine una, vin toate! Așadar, Alessiei nu i-au ieșit atât de bine pasențele anul acesta. Artista spune că nu a terminat casa și că, deși își dorește să avanseze cu proiectul, anul acesta a fost dificil din punct de vedere financiar și profesional.

„Nu am terminat casa, mai avem la ea, iar anul acesta este cum este, că nu mai sunt bugete și s-au închis evenimentele. E greu pentru artiști. Concertele noastre s-au mutat pe privat, iar acum fiind post, nici private nu mai sunt. Nu mai sunt bugete la stat și evenimente organizate de primării, dar asta este, mergem mai departe. Oricum, pe de o parte treaba asta nu ne-a prins rău pentru că ne-a împins să ne dezvoltăm pe partea asta.

Eu am pregătit un show grecesc, voi face un spectacol de excepție, o fuziune de dansuri tradiționale grecești și ceva modern, cu salturi făcute de profesioniști, o să merg cu acest spectacol în toată țara. Din banii noștri, desigur, noi am investit, sunt 200 de dansatori, soliști de muzică populară, Dj, banduri. Avem evenimente organizate de noi, mergem în promovare cu spectacolul apoi în toată țara.Acum, pentru că ni s-au înjumătățit concertele pe noi ne-a obligat să ne dezvoltăm și facem mai multe programe: de muzică grecească, de muzică populară, program de manele, de burlesque cu tematică, astfel încât putem să ținem o noapte întreagă”, a spus ea.

