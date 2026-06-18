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Ce a spus Robert Lele după ce a fost săltat de polițiști. Primele explicații ale artistului

De: Elisa Tîrgovățu 18/06/2026 | 17:58
Ce a spus Robert Lele după ce a fost săltat de polițiști. Primele explicații ale artistului
Ce a spus Robert Lele după ce a fost săltat de polițiști. Primele explicații ale artistului / Sursa foto: Facebook
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După apariția informațiilor potrivit cărora ar fi fost reținut de poliție, Robert Lele a venit cu o clarificare publică, oferind propria versiune asupra evenimentelor. Artistul a explicat situația în detaliu, încercând să pună capăt speculațiilor. Cântărețul i-a asigurat pe cei care îl urmăresc că lucrurile nu sunt atât de grave pe cât au fost prezentate inițial.

Robert Lele se află în centrul unui episod controversat, după ce miercuri seară a fost preluat de autorități. La scurt timp după apariția informațiilor, artistul a venit cu o serie de precizări pentru a lămuri contextul situației.

Acesta a explicat că nu are calitate de suspect. El a fost audiat doar ca martor și a susținut că își oferă sprijinul în desfășurarea anchetei, cooperând cu organele competente pentru clarificarea cazului.

Prima reacție a lui Robert Lele după ce a fost ridicat de poliție

Robert Lele, unul dintre numele sonore ale muzicii balcanice din România, se bucură de o popularitate considerabilă și de o carieră aflată în plină ascensiune. Recent, în spațiul public au apărut informații legate de o posibilă implicare a sa într-un dosar aflat în atenția autorităților.

În acest context, artistul a ținut să facă precizarea că statutul său este acela de martor. Partenerul Andrei Voloș a intervenit pentru a clarifica situația în fața fanilor și pentru a combate speculațiile apărute online.

Acesta a explicat că s-a prezentat la poliție pentru a oferi o declarație. Cântărețul a subliniat că întreaga situație a fost interpretată exagerat în mediul online. Mai mult, el a precizat că nu există motive de îngrijorare serioasă.

„Vă salut, dragii mei prieteni! Am intrat să vă dau un răspuns la ce se speculează în presă. Vreau să fiu clar înțeles: sunt un simplu martor în tot dosarul ăsta. A fost ceva banal că am fost chemat acolo.

A venit poliția la mine acasă și m-am conformat. Am mers la secție pentru o simplă declarație. Nu mai scrieți toate tâmpeniile! Nua m făcut nimic! Știu doar să cânt și câtn și bine rău de tot!”, a declarat Robert Lele, în mediul online.

Sursa foto: Social media

Ce au transmis autoritățile

Potrivit informațiilor oficiale transmise de autorități, poliția a emis un comunicat în care a oferit detalii despre o anchetă aflată în desfășurare, în cadrul unui dosar penal în care apare și numele Robert Lele.

Anchetatorii au precizat că investigațiile vizează activități suspecte atribuite unor persoane acuzate că ar fi exercitat presiuni asupra mai multor artiști din România. Printre faptele investigate se numără și presupuse solicitări de bani sub forma unei „taxe de protecție”, precum și restricționarea accesului unor interpreți în anumite zone din București.

„În fapt, s-a stabilit faptul că, în cursul anului 2026, mai mulți bărbați, membri ai unui grup, ar fi exercitat, în repetate rânduri, acte de violență fizică și psihică împotriva persoanelor vătămate, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din Capitală, considerând că acestea sunt aflate sub influența și controlul grupului respectiv.

De asemenea, în contextul unei stări conflictuale preexistente, între membrii celor două familii, ar fi fost întreprinse agresiuni fizice și tratamente degradante și ar fi fost utilizate arme albe și neletale, prin acțiunile acestora fiind tulburată grav ordinea și liniștea publică.

Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiți ar fi constrâns, prin amenințări cu acte de violență, alte două persoane, în vederea obținerii de foloase patrimoniale”, a relatat poliția.

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