Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, ridicați de acasă de polițiști! Ce probleme are soțul Andrei Voloș

Cunoscutul interpret Lele, pe numele real Robert Durmuș, a fost ridicat de mascați în această dimineață, 18 iunie. La fel s-a întâmplat și cu clarinetistul Vasile Pandelescu. Cei doi au fost ridicați de acasă de polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente. Ce probleme are soțul Andrei Voloș?

În această dimineață, 18 iunie, Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu au fost ridicați de acasă de polițiști. Cei doi artiști ar fi fost duși la sediul Poliției Capitalei pentru a fi interogați într-un dosar care îi vizează pe liderii clanului Ștoacă. Ce s-a întâmplat și ce legătură are manelistul cu clanul Ștoacă?

Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, ridicați de acasă de polițiști

Polițiștii bucureșteni ar fi început să verifice informații legate de faptul că Petre Șaim, zis Petrică Ștoacă, un lider interlop, ar fi impus unele taxe de protecție unor lăutari celebri. Ar fi vorba despre Adrian Norocel, Alex Botea (n.r. ginerele lui Sorinel Puștiu), Ghiță Adriano, dar și Robert Lele.

Iar în această dimineață, 18 iunie, polițiștii Capitalei au declanșat o amplă operațiune în București și Ilfov, în urma unei confruntări acerbe între membrii clanului Ștoacă și cei ai clanului Toboșarii. A fost vorba despre o bătaie de amploare, în contextul unor dispute legate de controlul unor presupuse teritorii.

În urma celor întâmplate, a fost constituit un dosar pentru infracțiuni de șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept și șantaj. Astfel, oamenii legii au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară, dar și 22 de mandate de aducere.

Printre persoanele ridicate de mascați s-au numărat Florian Melti, alias Bebică Ștoacă (ginerele lui Gheorghe Mustață), dar și Petrică Ștoacă. De asemenea, surse judiciare au declarat pentru gandul.ro că printre persoanele aduse la audieri s-ar număra inclusiv manelistul Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu.

În ceea ce îi privește pe cei doi artiști, se pare că aceștia ar fi fost luați cu mandate de aducere pentru a fi audiați în calitate de martori. Cei doi ar fi evitat până acum, de teamă, să depună plângere pentru presupusele taxe de protecție.

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