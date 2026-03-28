„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus plângere penală”

Fiul unui celebru om de afaceri din Iași revine în atenția presei prin prisma unui scandal de proporții. „Prințișorul taxiurilor”, așa cum este cunoscut în presa mondenă, a lăsat deoparte viața de huzur și s-a înscris în politică. Ștefan Manolache, căci despre el este vorba, este Președintele Executiv al Partidului Neamului Românesc, însă recent a fost protagonistul unui scandal, fiind atacat, de un membru influent al partidului sub privirile tuturor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ștefan Manolache și a aflat totul, dar are și imaginile scandaloase.

S-a dus vremea în care Ștefan Manolache apărea pe primele pagini ale ziarelor în urma vieții de huzur și a domnișoarelor alături de care se afișa. Prințișorul taxiurilor a luat viața în piept, s-a înscris în politică, iar în timp a devenit președinte executiv. Din păcate, nu totul este lapte și miere, iar recent, în urma unei discuții tensionate despre reformele partidului, Manolache a fost atacat de un coleg în timpul unei ședințe.

Totul s-a întâmplat în cadrul ședinței Biroului Permanent din cadrul Partidului Neamul Romanesc unde Ștefan Manolache, președintele executiv, și-a expus părerea asupra unor chestiuni. În timp ce se discuta, acesta ar fi fost întrerupt de mai multe ori de un coleg, iar ulterior, în urma discuției tensionate, a fost atacat cu o sticlă.

„Este vorba de un membru de partid. Acesta probabil a venit sub influența alcoolului, habar nu am. Face tot fel de presiuni și șantajează membrii partidului pentru că nu își dorește ca noua echipă care a venit în cadrul partidului Neamul Românesc să pună, de fapt, partidul pe roată și să dea o nouă față”, a spus el.

Tensiunea din partid nu l-a intimidat pe Ștefan Manolache. Tânărul a continuat să își expună părerile până în momentul în care a fost atacat de celălalt membru al partidului. Iată ce a mai dezvăluit Prințișorul taxiurilor.

„El se agață, probabil, de funcția politică pe care o deține încă în partid pentru a scăpa de problemele penale și dosarele pe care le are. Are un prejudiciu de 2,5 milioane de euro, plus alte dosare penale de rol instrumentate de către DNA. A fost și condamnat cu executare pentru fapte de corupție. Încearcă să își păstreze din averea pe care a luat-o ilicit,așa cum se vede și din dosare și din condamnările pe care le are”, a susținut Ștefan Manolache pentru CANCAN.RO.

În timpul ședinței, gesturile agresive și amenințările au escaladat rapid, fără ca Prințișorul taxiurilor să aibă timp să reacționeze.

„A aruncat spre mine cu o sticlă, încercând să mă lovească în cap. Asta și-a dorit de la început, să facă scandal și să provoace, jignindu-ne, făcându-ne în toate felurile,amenițându-ne. Reușește prin traficul de influență, prin tot felul de presiuni să intimideze și să facă presiune asupra membrilor partidului și asupra conducerii. Printre toate celelalte, ne șantajează și cu locația partidului, susținând că stăm în proprietatea sa, dar noi avem un contractde închiriere valabil, iar ceea ce face el sunt niște chestiuni abuzive.„, a mai spus Ștefan Manolache despre colegul de partid.

Mai mult, tânărul povestește că cel care îi este coleg ar mai fi avut astfel de ieșiri și în trecut, fiind, din punctul lui de vedere, modul său de a îi intimida pe ceilalți membri de partid.

„Este o persoană foarte violentă. S-a văzut și ieri în momentul în care a ajuns la ședința Birolul permanent al partidului, de la început a hărțuit pe fiecare dintre membri cu telefonul, încercând să îi înducă într-o stare așa de temere”, a mai spus Prințișorul taxiurilor.

Ștefan Manolache a depus plângere la poliție împotriva colegului de partid și acum așteaptă ca autoritățile să se ocupe de caz.