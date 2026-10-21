Leo de la Roșiori, în culmea fericirii! Soția lui este însărcinată pentru a cincea oară. Ce sex are bebelușul

Leo de la Roșiori urmează să devină tătic pentru a cincea oară. Recent, în timp ce punea la punct ultimele detalii pentru naștere, Denisa, soția manelistului, a dezvăluit sexul bebelușului din pântec.

Familia lui Leo de la Roșiori urmează să se mărească cu un nou membru. Vestea sarcinii a fost făcută publică încă din vara acestui an, iar până acum cei doi soți au reușit să păstreze secretul în privința sexul bebelușului. Aflați pe ultima sută de metri cu pregătirile, soția manelistului a „spart gheața”. Secretul a fost deconspirat chiar în momentul în care viitoarea mămică alegea accesoriile pentru fetița ei. Așa cum era de așteptat, ea a ales un cărucios complet roz.

„Cine ar fi crezut că alegerea unui cărucior va fi momentul în care vom dezvălui bucuria sufletului nostru? Când a venit momentul să alegem culoarea, nu am mai putut păstra surpriza”, a fost mesajul transmis de Denisa Mardale pe Facebook.

Denisa și Leo de la Roșiori s-au căsătorit în anul 2022, însă formează un cuplu de mai mulți ani. Mesajul publicat de soția manelistului în urmă cu doar câteva luni a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi sunt deja părinții a patru copii, iar acum se pregătesc pentru venirea pe lume a unui nou membru.

„Pe data de 21 mai, chiar în ziua Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare: vom deveni părinți pentru a cincea oară. Au existat momente grele, încercări, lacrimi și clipe în care, ca oameni, ne-am simțit slabi și poate chiar gata să renunțăm… dar Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată din mâna Lui. Ne-a întărit atunci când nu mai aveam putere, ne-a ținut uniți când viața încerca să ne doboare și ne-a arătat că rugăciunea spusă din inimă nu rămâne niciodată fără răspuns. Am înțeles că de multe ori răul vine prin oameni, prin vorbe, prin încercări și ispite care încearcă să destrame ceea ce Dumnezeu a unit. Diavolul știe să se ascundă în spatele răutății, al invidiei și al durerii, încercând din răsputeri să despartă familii și să stingă iubirea. Dar atunci când Îl pui pe Dumnezeu în mijlocul casei și al inimii tale, nimic nu poate birui ceea ce este construit cu credință, iubire și rugăciune. Astăzi alegem să mulțumim pentru tot ce trăim, pentru familia noastră și pentru această nouă viață care crește sub inima mea”, a scris Denisa, în mediul online.

Leo de la Roșiori mai are o fetiță cu altă femeie

Pe lângă cei 5 copii rezultați din căsnicia cu Denisa, soția sa, Leo de la Roșiori mai are o fetiță cu fosta sa amantă, Manuela Oprișiu. Povestea familiei lui Leo de la Roșiori a fost urmărită îndeaproape în ultimii ani, mai ales după ce în spațiul public au apărut informații despre relația pe care artistul ar fi avut-o cu amanta sa. Din această relație s-a născut o fetiță, iar situația a generat un adevărat scandal în jurul manelistului și al familiei sale. Potrivit informațiilor din spațiul public, manelistul nu și-ar fi recunoscut oficial copilul rezultat din relația extraconjugală.

Înainte de această perioadă, Leo de la Roșiori și Denisa aveau deja trei copii împreună. Ulterior, cei doi și-au continuat căsnicia, iar familia s-a mărit. Denisa a rămas alături de artist, chiar dacă relația lor a trecut prin momente dificile.

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