Cum a reușit Mihai Dedu să se vindece de cancer. O singură persoană a reușit să-i schimbe radical viața

Mihai Dedu, prezentatorul știrilor de la Pro TV, a dezvăluit detalii neștiute din lupta sa cu cancerul, boală pe care a descoperit-o întâmplător, însă care i-ar fi putut fi fatală. Viața i s-a schimbat radical de atunci și chiar a reușit să se vindece. Cum a reușit omul de televiziune să scape de cumplita boală?

În urmă cu ceva timp, Mihai Dedu a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. În urma unui control medical de rutină, prezentatorul știrilor Pro TV a fost diagnosticat cu un cancer în fază incipientă. Vestea a căzut ca un șoc peste el și familia lui.

Mihai Dedu s-a vindecat de cancer

Invitat în cadrul unui podcast, prezentatorul TV a mărturisti că după ce a aflat diagnosticul s-a dus acasă și și-a anunțat familia. Mihai Dedu a recunoscut că stilul de viață pe care îl avea, viciile și programul haotic de la Pro TV au contribuit extrem de mult în declanșarea bolii. Ajunsese în situația în care avea tensiuhnea 20, 21, ceea ce înseamnă că oricând putea să facă un infarct sau AVC.

”După ce am renunțat la sport, am început să iau în greutate. Mâncatul târziu, carbohidrații, stresul și oboseala s-au acumulat și am ajuns într-o stare de degradare fizică. Poate observam că mă îngraș, dar nu băgam de seamă, ziceam că mai e timp, m-am neglijat total.

Ușor, ușor, lucrurile au scăpat de sub control: genunchii, șoldurile, tensiunea arterială era groaznică. Doctorul mi-a spus clar: nu e bine deloc. Era un început de cancer, iar dacă nu făceam acest control de rutină, probabil ar fi evoluat fără ca eu să știu”, a spus Mihai Dedu.

Cu o ambiție de neclintit, dar și cu o frică de moarte, Mihai Dedu s-a mobilizat și și-a schimbat radical stilul de viață. A început să fie atent la alimentație, să facă sport și a reușit să slăbească 47 de kilograme, ajungând de la 139 kg la 92 de kg. Cu susținere din partea familiei, cu o dragoste de nedescris pentru fiul lui, dar și datorită unui stil de viață echilibrat, Mihai Dedu s-a pus pe picioare și s-a vindecat de cancer.

”M-am dus acasă și le-am spus familiei. Au fost momente grele, atât pentru mine, cât și pentru ei. Dar copilul meu a fost medicamentul de care am avut nevoie. I-am spus copilului: Dacă se întâmplă ceva cu tatăl tău, probabil atât a fost să fie. Dar deocamdată, există multă speranță, și trebuie să lupt.

Toate se adună: problemele cu școala copilului, părinții, serviciul, nevasta… și toate acestea au contribuit la o revenire a kilogramelor. Am reușit să slăbesc cu dietă și alergare. La începutul anilor 2000, când s-a născut copilul meu, eram la 139 de kilograme, dar am reușit să ajung la 92,” a mai povestit prezentatorul în podcastul lui Damian Drăghici.

